El CD Estepona sólo entrega 500 entradas al Xerez CD que las pondrá a la venta el viernes por la tarde

El Xerez Club Deportivo ha comunicado que el CD Estepona, club al que se enfrenta el próximo domingo a las 12 en partido de Liga, les ha enviado un paquete de 500 entradas visitantes, una cantidad limitada en comparación con la pasada campaña (cuando se llegaron a ceder 1.200 localidades) y que no satisface la alta demanda generada por la afición xerecista.

En este sentido, tras valorar la posibilidad de devolver dichas localidades, el Consejo de Administración ha decidido poner todas las entradas a la venta el viernes 6 de febrero, en horario de 17:30 a 20:30 horas, avisando con más de 72 horas de antelación para que todos los interesados puedan contar con las mismas oportunidades de adquisición.

El precio de cada entrada será de 10 euros, pudiendo adquirirse únicamente una localidad por abonado presencial y con pago exclusivo en efectivo. Por su parte, los niños menores de 6 años podrán acceder al estadio Francisco Muñoz presentando su DNI/libro de familia y acompañados de su tutor/a legal.

El Xerez CD lamenta "las molestias que pueda ocasionar esta decisión a una afición que, durante toda la temporada, está demostrando estar muy por encima de una categoría que no cumple con las exigencias que demanda el xerecismo".