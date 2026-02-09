El Xerez CD, muy pendiente de la evolución de Charaf

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, está muy pendiente de la evolución de Charaf. El centrocampista azulino, que estaba atravesando un gran momento de forma, tenía que abandonar el encuentro contra el Estepona lesionado tras una jugada en la que un defensa local caía sobre su rodilla derecha.

En principio, el autor del gol del triunfo ante el Melilla iba a pasar este lunes unas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión, si bien una primera exploración dejaba ver que puede tener un esguince, por lo que de entrada ya es duda para el encuentro contra los linarenses.

Finalmente, el centrocampista será sometido este martes a una resonancia magnética que arrojará algo más de luz con respecto a la dolencia. Si se queda en un leve esguince, incluso podría llegar al encuentro del próximo domingo, aunque lo más aconsejable en este tipo de lesiones es ser cauto para no agravar una articulación que puede estar inestable. El jugador, al menos, se marchó del terreno de juego por su propio pie, aunque visiblemente cojeando.

Charaf ha disputado hasta el momento 1.641 minutos, siendo titular en 19 de los 22 partidos que ha jugado el Deportivo. Se perdió un encuentro por sanción y no fue titular contra el Almería B en casa y tampoco en el Nuevo Colombino. Esta temporada ha anotado dos goles que le han supuesto al equipo 6 puntos en dos triunfos por la mínima contra la Deportiva Minera y el Melilla, ambos en Chapín.

Galiano sí confía en poder recuperar para el partido del próximo domingo a Felipe Chacartegui. El lateral isleño leva arrastrando una fascitis plantar prácticamente desde principios de campaña y que ya le ha obligado a parar en dos ocasiones y un total de siete encuentros perdidos. En la primera serie se quedaba fuera contra La Unión, Lorca y Yeclano y ahora lleva otros cuatro encuentros sin jugar: Águilas, Antoniano, Melilla y Estepona.

El Deportivo está echando de menos la profundidad que le da el lateral al flanco izquierdo, uno de los puntos fuertes en el ataque de los xerecistas. El técnico señalaba hace unos días que esperaba contar ya con Chacartegui para el duelo frente al Linares, al menos para que vaya al banquillo y darle algunos minutos para que vaya recuperando ritmo.