De la Calzada, un diez en la portería del Xerez CD

El Xerez CD dejó en Estepona la portería a cero por décima jornada esta temporada, un dato que indica el poderío defensivo de los de Diego Galiano. El Deportivo es el tercer equipo menos goleado del Grupo 4 de Segunda RFEF con 17 tantos encajados, liderando esta estadística el Águilas (13), seguido del Recreativo de Huelva (14), ambos con un partido menos. El líder ha dejado su meta inmaculada en nueve ocasiones, por 11 del Recre, el que más veces ha colocado el 'cero' en su arco junto al Yeclano, que también suma 11 porterías a cero.

De los guardametas que lideran la tabla de menos goleados, el xerecista es el que más partidos ha disputado, ha sido titular en todos los encuentros y tan sólo se perdió unos minutos en la segunda jornada por su expulsión en el choque contra el Antoniano, roja que luego le retiró el Comité de Competición. La media de goles del meta jiennense es de 0.77, ligeramente superior a la de Salcedo (Águilas) con 10 goles encajados en 18 encuentros. En el Yeclano, Martí ha recibido 10 goles en 16 encuentros, mientras que Franganillo (Jaén) también 10 en 14. El portero menos goleado es Adrián Fernández (La Unión) con 8 tantos en 13 encuentros, aunque su equipo ha encajado 24 en los 9 restantes.

El meta azulino atendía a los medios del club tras el empate en Estepona, un punto que considera que "hay que darle valor" por el contexto de semana que afrntó el equipo, con un único entrenamiento el miércoles y sin poder trabajar jueves ni sábado debido a las adversas condiciones climatológicas. No obstante, el portero lamentaba las ocasiones claras que falló el equipo, "una pena porque fueron dos muy muy claras".

De la Calzada salta con el jugador del Melilla Segura, quedándose con el esférico. / Miguel Ángel González

Sobre la portería a cero, señalaba que "es la décima y habla de la solidez del equipo, es de todo el equipo aunque suene a tópico. Estoy contento por ese dato". Y más contento aún por contar con la confianza desde el primer momento del técnico: "Agradecido por la confianza e intentando demostrar que no se equivoca, soy consciente del sitio donde estoy, de la oportunidad que tenemos este año y me gustaría agarrarme a este tren. Ya tengo una edad y un bagaje en la categoría y por qué no soñar con un posible ascenso, es algo que no ocurre todas las temporadas".

"Somos conscientes de la oportunidad que tenemos, el primer puesto lo miramos y es una ilusión, pero lo que vale es estar ahí el 3 de mayo, de nada sirve ahora ser líder"

Tras el empate en Estepona, el Xerez CD es cuarto, aunque empatado a puntos con el segundo y a uno del Águilas, que tiene pendiente el choque contra el Recreativo. Los primeros puestos están en un puño (los onubenses, quintos, serían líderes si ganan el aplazado) con cinco equipos en tres unidades y De la Calzada admite que el equipo mira la primera posición, aunque con matices: "Lo miramos, pero como algo que nos hace ilusión a todos. De los que estamos arriba somos los únicos que aún no ha estado primero pero lo importante es estarlo el 3 de mayo, de nada te vale ser campeón de invierno o estar hoy primero si luego el 3 de mayo en la última jornada no lo eres. Nosotros queremos hacer una buena temporadas y eso pasa por ir partido a partido y el 3 de mayo, Dios dirá".

El equipo está muy fuerte en Chapín y últimamente flaquea a domicilio (4 puntos de los últimos 15). De la Calzada opina que Chapín "estamos siendo muy serios en casa, se nos están escapando pocos puntos en Chapín y creo que la dinámica que debemos seguir es esa, pero sin descuidar los partidos como visitantes. Si quieres ser regular tienes que ser muy fiable en casa".

El portero de 31 años ha tenido en la primera parte de la temporada como compañero a Antonio Santos y desde hace unas semanas a Marcos Alconchel, juvenil que procede del Real Betis. De la Calzada habla del compañerismo entre los porteros, quizá la posición más difícil en una plantilla: "Antonio, como persona un diez y como compañero un once. Por las circunstancias del fútbol ha tenido que salir y ahora ha llegado Marcos, que también está sumando su granito de arena. Este es nuestro rol, otras temporadas me ha tocado a mí tener menos minutos, y en esta estoy disfrutando de más. Los que más nos entendemos somos los que nos ponemos los guantes; junto al entrenador de porteros, hacemos piña y se podría decir que casi somos uno".