Checa: "El Antoniano juega sin miedo, va a por ti y esos equipos me encantan"

Chapín alberga este domingo (18:00) un partido tan atractivo como complicado entre Xerez CD y Atlético Antoniano, dos escuadras colocadas en la parte alta de la tabla que tienen como objetivo la permanencia, pero que no renuncian a nada si se tienen en cuenta sus números y los puntos acumulados. El Deportivo, que llega tras empatar a uno ante el que era líder Juventud Torremolinos, se mide a un cuadro lebrijano que cayó goleado en su feudo, pero que fuera se está mostrando fuerte desde que arrancó 2025 y, además, el jerezano Diego Galiano conoce como pocos a los xerecistas.

La semana ha estado marcada en el Xerez CD por el fichaje de Joel Domínguez, atacante canario sub-23 condenado hace tres años por violencia de género y posteriormente por quebrantar una orden de alejamiento, Checa lo ha arropado y asegura que dio el visto bueno para su incorporación y sobre el partido advierte que será complicado porque el combinado lebrijano es un rival superagresivo, que va a por ti, que juega a pecho descubierto, y los rivales así, me encantan".

–¿Cómo llega el equipo a la cita ante el Atlético Antoniano tras el empate frente al Torremolinos?

–Toca cambiar el chip, recibimos a un rival muy fuerte, que cuenta sus últimos partidos fuera de casa por victorias. Están haciendo una temporada buenísima y llevan ya algunas campañas espectaculares con el mismo entrenador. Nos espera un equipo muy fuerte, como he comentado, pero jugamos en casa con nuestra afición y el único objetivo es lograr los tres puntos.

–¿Cómo espera a un rival que suele ser más fuerte en su campo?

–Es un equipo fuerte en casa y fuera, pero nos tenemos que centrar en nosotros, intentar hacer todo lo bueno que hicimos el domingo en Torremolinos y corregir los errores, que también los cometimos. Debemos intentar ser nosotros, ir a por ellos, ser fuertes con balón y agresivos en las áreas.

–¿Cómo se le planta cara a un equipo duro como el Antoniano?

–Es un equipo superagresivo, que va a por ti, que provoca muchos duelos, que no tiene miedo y esos equipos así me encantan. Los conjuntos de Galiano están muy bien trabajados y juegan a lo que quiere su entrenador, presionan alto, sin miedo y dejan jugar poco por lo intensos que son. Será un rival muy complicado, que me gusta por lo que he comentado, juega sin miedo, a pecho descubierto, va a por ti y sacan muchísimos puntos porque lo hacen bien.

–En un partido de este tipo, ¿qué importancia tienen esos duelos, las segundas jugadas o las jugadas a balón parado?

–Ahí estarán las claves, hay que ser fuertes en las áreas, eso hay que hacerlo bien dentro y fuera de casa y nos está faltando. Es un aspecto que tenemos que mejorar y hay que empezar esta misma jornada.

–Todos los encuentros son vitales ya, ¿pero lo son más los de Chapín?

–Para lograr cuanto antes los 43 puntos tenemos que ganar dentro y fuera, aunque en casa, con el apoyo de la afición, jugamos siempre con un futbolista más por ellos. Tenemos una responsabilidad grande, no es fácil jugar en el Xerez Club Deportivo. Estos futbolistas han creado un monstruo y lo que queramos conseguir tenemos que hacerlo ganando en casa. Tenemos 35 puntos, estamos más cerca del objetivo y esta semana tenemos la primera opción.

–Cuenta con una baja importante en el centro del campo, Adri Rodríguez...

–Tenemos claro el sustituto, aunque es una baja muy importante. Al final, lo importante es el equipo y entre el jugador que entre lo va a hacer bien y creo que vamos a conseguir los tres puntos, que es el único objetivo de este equipo.

–Esta semana ha llegado al plantel Joel Domínguez, ¿cómo se encuentra?

–Es un chico que viene de estar parado después de terminar con su anterior equipo, lleva un mes sin entrenar con un grupo y le falta algo de físico. Es un futbolista que desde el club creemos que puede ser un buen activo, hemos apostado con él con unas miras de no para ya, de cara al futuro. Nos va a ayudar y estamos muy contentos con su incorporación.

–¿Es un futbolista distinto a lo que tiene?

–Miguel Ángel y Gallo ya habían firmado a jugadores de banda, como Lidueña, Manu o Taufek, y esa posición la teníamos cubierta, pero cuando nos salió esta opción de mercado la valoramos todos y di el visto bueno porque creo que es una buena opción. Como dijo el 'Capi', que es el que sabe más de esto, creemos que puede ser un buen activo para el club no ya en estos partidos que vienen, sino para años siguientes. Con esa juventud y esas ganas con las que ha llegado, espero que nos ayude.