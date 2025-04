Checa: "Jugando así nos va a costar mucho entrar en play-off"

El Xerez CD se ha empeñado en dilapidar las claras opciones que tenía de disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF. Si hace dos jornadas no pasó del empate a dos en Chapín ante el descendido Don Benito, este domingo ha perdido 1-0 en el Romero Cuerda frente a un Villanovense que apura sus opciones de pelear por la permanencia.

José Carlos Checa, técnico azulino, ha asumido que "no hicimos un buen partido en el peor momento. Fue un encuentro en el que los dos equipos tenían mucho miedo a perder y se ha decidido con el único tiro entre los tres palos, que fue el de ellos. Nosotros tuvimos al final una de Geovanni, pero poco más y así es muy difícil ganar un partido. A ellos, igual que a nosotros, con este fútbol nos va a costar mucho cumplir los objetivos, a ellos salvarse y a nosotros entrar en el play-off. El fútbol es así, en estas fechas tiemblan las piernas y más en un equipo como este, que juega también con la historia. Toca levantarse, saber que esta semana hay que ganar sí o sí y esperar resultados porque ya no dependemos de nosotros. El objetivo sigue siendo el mismo, que es ganar al Xerez DFC y optar a jugar el play-off, que es un premio para la gran campaña que lleva los jugadores y para la afición".

Los dos equipos se jugaban mucho y la balanza se decantó del lado rival, que supo manejar mejor los tiempos y jugar con la ventaja del gol. Bajo su punto de vista, "ellos hicieron su partido y nosotros intentamos generar ocasiones por fuera con centros laterales, intentando llegar con gente, pero no tuvimos un buen encuentro. Ellos han sido ganadores en duelos y a nosotros nos ha costado. En la segunda parte, sólo había un equipo atacando, con ellos defendiendo el resultado. Se han sentido cómodos porque no les hemos hecho daño. Insisto, no hemos hecho nuestro mejor partido y ha llegado en el peor momento".

Diego Domínguez no pudo terminar la primera parte por lesión, "notó un tirón y pidió el cambio, aunque aquí lo importante es el equipo, no los nombres. Aunque sea repetitivo, desde que llegué es mi premisa, en un club como este llevar dos años seguidos con un mismo entrenador cansa. El objetivo es formar un equipo y creo que lo hemos conseguido. El año pasado logramos el ascenso y este año la permanencia faltando varias siete u ocho jornadas para el final. Nuestro objetivo luego se convirtió en otro, el play-off. Estamos todavía vivos para conseguir un objetivo bonito, que es muy bonito y vamos con la máxima ilusión. Nos tenemos que levantar, no hay tiempo para más. Mañana hay que empezar a preparar el partido contra el Xerez DFC con ganas y la ilusión de sumar los tres puntos".

Pese a los dos reveses consecutivos, cree que el Deportivo "llega muy bien a estos dos últimos partidos, aunque los dos últimos resultados nos han dejado sin un triunfo en el descuento y aquí no estuvimos bien. Hemos sumado 49 puntos en más de treinta jornadas y tenemos que pensar ya en el siguiente partido y seguro que tendremos el apoyo de la afición. Si algo caracteriza a este club es levantarse cuando está muerto gracias a su afición, a sus dirigentes y a los jugadores. Aquí han venido más de 300 y sólo podemos darles las gracias y decirles que no cambien, que sigan animando a su equipo. Está claro que cuando el equipo pierde es normal que se marchen decepcionados y enfadados, pero nos vamos a levantar todos juntos".