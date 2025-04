Un pésimo Deportivo colapsa y dilapida casi todas sus opciones de play-off (1-0)

Otra bola de partido desperciada. El Xerez CD ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Un pésimo Deportivo, que afrontó un partido vital sin la tensión ni el colmillo necesarios y que se bloqueó por completo, ha sufrido este domingo ante el Villanovense una justa derrota (1-0), con la que pierde casi todas sus opciones de clasificarse para el play-off. Decepción tras decepción en una semana que menos Santa y Grande ha sido de todo. Un gol de Chalbaud superado el cuarto de hora ha servido a los serones para quedarse con tres puntos vitales de cara a sus opciones de permanencia.

El conjunto de Checa es ahora sexto con 49 puntos y la quinta plaza es para el Estepona, que sí hizo los deberes frente al San Fernando y se impuso por 2-0 (51). A falta de dos jornadas, ya los xerecistas no dependen de sí mismos y tienen tremendamente complicado asaltar una fase de ascenso con la que ha soñado durante gran parte del campeonato. Lo malo no es perder, es hacerlo frente a un rival que es cierto que se jugaba la vida, pero que aparecía en la tabla con la soga al cuello. Se han cumplido las estadísticas y el equipo azulino ha seguido perdiendo opciones ante adversarios en descenso.

Adolfo fue el cambio que Checa hizo en el once de salida ante el Villanovense. / Eduardo Rabaneda

Un cambio en el once

Con la ausencia de Adri Rodríguez, sancionado por acumulación de amonestaciones, Checa apenas retocó la alineación inicial que viene utilizando desde hace unas jornadas. Sin el pivote, apostó pro Adolfo en el centro de la defensa y adelantó la posición de Reina. El resto de jugadores, los mismos que no pasaron del empate a dos contra el Don Benito el sábado tras una pésima segunda mitad. Santos ocupó la portería, la defensa fue para Ricky, Adolfo, Josete y Paco Torres. En el centro, Reina y Charaf en la sala de máquinas, con Iago, Diego Domíguez, Taufek y Nané como jugadores más adelantados. Finalmente, Armengol fue el futbolista descartado de los 19 que se desplazaron hasta la localidad extremeña.

No había margen para el error tras el triunfo del Estepona sobre el San Fernando (2-0). El Deportivo sabía que debía salir a por todas, pero fue la escuadra serona, que también se la jugaba en su lucha titánica por no consumar el descenso tras encadenar dos victorias seguidas, la que asustó a los xerecistas con una internada por la izquierda que sacó la defensa (1') y la réplica no tardó. Justo después, una acción de Diego Domínguez terminó en saque de esquina.

Se respiraba en el ambiente la tensión típica de las últimas jornadas de competición. Las dos escuadras sabían que ahora ya no hay margen para subsanar fallos. Aún así, no había tregua. Los locales intentaban jugar más directo y los azulinos, enchufados y con las líneas adelantadas, apretaban con acciones más combinativas. Llegaban, pero no finalizaban.

Los jugadores del Villanovense celebran el 1-0 de Chalbaud. / Eduardo Rabaneda

1-0, Chalbaud (16')

El Villanovense, a su manera, intentaba poner en apuros a los xerecistas y, superado el cuarto de hora, en su segunda aproximación clara desniveló el marcador. Un lanzamiento raso y lejano de Lobato lo tocó lo justo Sebas Chalbaud con la punta de la bota en el área pequeña para mandarlo a guardar superando a Santos. 1-0. (16'). Jarro de agua fría para un Deportivo que fuera de casa se está mostrando más seguro, pero tampoco está como para tirar cohetes.

El gol sacó totalmente del encuentro al Xerez CD, que perdió su sito y cedió el protagonismo a un combinado local que se crecía con el paso de los minutos y con el marcador a favor. Apretó a un combinado desdibujado e inseguro y entre los minutos 22 y 24 fue capaz de botar hasta cuatro saques de esquina consecutivos, que demostraban bien a las claras el estado de ánimo del cuadro de Checa, incapaz de recuperar la posesión del balón y de sacudirse la presión de los serones, totalmente desbocados. La ausencia de Adri era importante y no aparecía un director de orquesta capaz de dirigir al equipo con garantías de éxito.

Tímida reacción

Y, tras una jugada de ataque de los de Cifuentes en el 26' que desbarataron entre Santos primero y Adolfo después, llegó un intento de reacción azulina. En el 28', Ricky no llegó por muy poco a un centro de Charaf al segundo palo. El chipionero no esperaba el balón y no pudo conectar. Y un minuto más tarde, Carlos Daniel evitó el lanzamiento de Nané, que había ganado el área en una rápida acción.

Taufek, de los xerecistas que más lo intentaban, se desesperaba y ni Iago ni Charaf estaban acertados a la hora de generar. Un entro de Nané (34') terminó en saque en un saque de esquina que Diego remató flojo y que culminó con una tangana en el área que el árbitro saldó con dos amarillas para Abreu y Nané, que es la quinta y no podrá jugar el derbi frente al Xerez DFC.

Saltaban chispas en el verde, los locales aprovechaban cualquier acción para perder tiempo y en el 36', el Villanovense volvió a meter el miedo en el cuerpo a los azulinos. Paco Torreas se jugó el penalti ante Abreu, pero salió airoso.

Ruyman protesta al colegiado al ver amarilla después de una fea entrada a Diego. / Eduardo Rabaneda

Cambio obligado

Y por si el Xerez CD tuviese pocos problemas. Diego Domínguez tuvo que abandonar el partido lesionado después de haber recibido minutos antes una tarascada de Lobato para dejar su plaza a Santisteban. Y antes del final, nuevo susto. En esta oportunidad fue Ricky el que tuvo que emplearse a fondo ante Kevin (42') para poner remedio a un despiste de Paco Torres que aprovechó Abreu.

El primer tiempo llegaba a su fin con una pésima primera mitad de un Deportivo de más a memos, que tras el 1-0 no demostró lo mucho que se jugaba ante un rival intenso, que no le perdía la cara al encuentro y que sí apretaba para intentar quedarse con tres puntos que le siguieran permitiendo tener vida en la categoría. Los azulinos le vieron la cara a Olmedo en contadas ocasiones y no con el suficiente acierto como para inquietarle demasiado.

Geovanni por Adolfo

En el descanso, Checa dejó en la caseta a Adolfo para dar entrada en el centro de la defensa a Geovanni buscando más salida de balón. Su equipo estaba obligado a dar un paso al frente y a mejorar de forma notable sus prestaciones si quería meterse en el partido, pero el Villanovense no se achicaba, apretaba muchísimo y tapaba todas las salidas. Reina también abandonó el choque para permitir la entrada de Misffut. Y es que la medular estaba perdida.

Los extremeños tenían las ideas claras, apretaban, salían rápido y sacaban petróleo de cualquier acción, obligando a la zaga azulina a emplearse a fondo. Las acciones a balón parado generaban pánico a los xerecistas y a una parroquia azulina que se desesperaba en la grada con lo que estaba viendo.

El crono volaba y corría a favor de un equipo pacense que se lo creía y que con el paso de los minutos se aferraba más y mejor al verde y, además, llegaba con más peligro. El Deportivo no se encontraba, no tiraba a puerta, y Abreu hacía de las suyas. Benji no superó de milagro a Ricky en el uno contra uno (71').

El combinado de Checa, al igual que le sucedió la pasada jornada frente al Don Benito, se diluía, se mostraba inoperante y sin llegar al área era completamente imposible hacer daño al rival. En dos jornadas consecutivas, el sueño del play-off lo convertía en una pesadilla y lo que es más grave, frente a un equipo descendido en Chapín (Don Benito, 2-2) y al Villanovense, que apura sus opciones de lograr la permanencia. Nadar para ahogarse en la orilla.

Taufek, el más activo de todos los xerecisas, probó fortuna en el 77' con un tiro alto y en el 85' forzó la expulsión de Iván Robles, que vio la segunda amarilla, y provocó una falta peligrosa en el pico del área, tanto que todos los azulinos creyeron que era penalti. Charaf no la pudo aprovechar. Ni las acciones a balón parado salían.

El Deportivo echó el resto en los minutos finales para buscar un gol que le devolviera la vida, pero los verdes se defendía con todo. Un trallazo de Geovanni lo repelió Olmedo y Santos se sumó al ataque en el descuento en dos saques de esquina, pero no había manera, el sueño se esfumaba...