Checa: "Nos exigen porque hemos creado una bestia"

Jerez/El Xerez CD atraviesa un momento delicado, encadena cinco jornadas sin ganar, con tres derrotas seguidas, y ha pasado ser líder a colocarse cerca de los puestos de descenso. La pasada jornada tocó fondo al caer contra el San Fernando (1-0) en el estadio Iberoamericano, en un compromiso al que también llegaba muy necesitado después de tropezar en Chapín 0-2 contra el Orihuela. La afición está muy enfadada, el partido de Copa del Rey del miércoles, pese a la eliminación (0-1), supuso un soplo de aire fresco porque el Deportivo tuvo aptitud y en la segunda parte ofreció una buena imagen después de un inicio de encuentro que dejó que desear. El choque de este domingo (18:00) ante el Águilas, un rival directo en la tabla -es decimosegundo con doce puntos, uno menos que los azulinos, se presenta vital.

José Carlos Checa, técnico azulino, asume la situación con calma, confiesa que se siente fuerte a pesar de que hay gente que le cuestiona, y se muestra convencido de romper la dinámica esta jornada: "Estamos en una racha en la que cualquier error nos penaliza, pero esto va a cambiar y estoy seguro de que será el domingo; los jugadores y la afición se lo merecen".

–En la situación en la que se encuentra el equipo toca ganar o ganar...

–La única preocupación que tenemos es romper esta racha de resultados y ganar. Tenemos muchas ganas de domingo, de estar con nuestra afición y muchas ganas de ganar.

–El Xerez CD en la segunda parte ante el Ceuta hizo cosas bien en la segunda mitad y genera, pero no ve puerta, ¿hasta qué punto es preocupante?

–Tenemos que preocuparnos porque son cosas que tenemos que mejorar, pero no por los delanteros, tenemos que mejorar como equipo. Llegamos, generamos, tenemos aproximaciones al área, pero nos está faltando la última decisión, el último pase o la finalización. Al final, me quedo con el trabajo de los jugadores para crear esas ocasiones, que son muchas. Más pronto que tarde, la pelota entrará. Creyendo como creen lo conseguirán, es el único camino.

Nos falta gol, pero también tenemos que trabajar como equipo en defensa y ataque para conseguir equilibrio

–¿Sólo le falta gol a equipo?

–Es cuestión de gol y de no convertir las ocasiones. De todos modos, no es sólo cuestión de eso, tenemos que trabajar como equipo tanto en defensa como en ataque, debemos tener equilibrio, aunque cualquier mínimo fallo que cometemos nos mata. Estamos en esta dinámica y cualquier error nos penaliza, pero esto va a cambiar y estoy seguro de que será el domingo porque los jugadores y la afición se lo merecen.

–¿Puede ser un problema mental?

–No creo. Si veis al equipo entrenar, competir y en su día a día eso no cabe, aunque es cierto que en los partidos hay momentos de sensaciones buenas y de otras malas, como las de los primeros minutos ante el Ceuta, las de los últimos veinte en Almería, que fueron malos, o las del partido contra el Orihuela, donde no dimos el nivel que estamos acostumbrados a ofrecer. Creo que hicimos partidos para llevar más puntos de los que llevamos.

–¿Cómo se siente personalmente ante una situación tan complicada?

–Me siento muy fuerte, más que nunca. Desde que llegué aquí no lo he tenido fácil por la situación del club, que es importante y tiene una afición importante. Soy un entrenador sin números en los banquillos, que sólo había ascendido al equipo de su pueblo, aunque tenía experiencia como jugador, y creo que he peleado desde el principio por este escudo. He peleado para que el grupo creyera y lo he conseguido y si se me exige es porque creo que la afición sabe que puedo darlo. Me quedo con eso. La afición es normal que exija, podemos hacerlo mejor, pero tengo claro que estoy preparado, estoy capacitado, tengo muchas ganas y me dejo el alma por el equipo. Todos los que me conocen lo saben. Esto es cuestión de resultados, pero a mí no me nublan, hemos hecho muchas cosas bien, merecíamos más. Si nos fijamos en los números, el líder por ejemplo ha ganado cinco partidos y nosotros, cuatro y no todos los perdidos los debimos perder y ahí está la clave.

La afición es normal que exija, podemos hacerlo mejor, pero estoy preparado, capacitado, tengo muchas ganas y me dejo el alma por el equipo

–(...)

–Estamos en pleno aprendizaje en una categoría muy igualada y el equipo va a cumplir el objetivo con creces. Además, sé que el equipo va a muerte con el cuerpo técnico que tenemos, que es un lujo. Yo estoy muy contento de estar aquí, aunque también entiendo que los aficionados me cuestionen, es normal. Hemos creado una bestia, hemos acostumbrado a la gente a ganar, a competir bien y, aunque el resultado no se dé, terminar con el rival reventado, aunque es cierto que el día del Orihuela no se dio. Por eso es normal que nos exijan. Estoy contento y tranquilo, el trabajo que hago va a ver sus frutos porque los jugadores quieren y me siento arropado por un grupo estupendo y por el club, aunque mandan los resultados y lo entiendo. Estoy más fuerte que nunca.

–¿Qué partido espera?

–Complicado, como todos los de la categoría. El rival está hecho para ascender, al principio de la temporada era uno de los señalados para pelear por ascender. Tiene un director deportivo que es un espectáculo, conoce bien la categoría, y han hecho un gran equipo, con un buen entrenador. Juegan muy bien y hacen las cosas muy bien, pero también se han encontrado con la dificultad de la categoría. El partido será difícil, pero si somos nosotros vamos a tener muchas posibilidades de ganar.

–¿Teme que el equipo no abra la lata pronto y acuse el runrún de la grada?

–No temo a eso, la afición es lista y va a estar con nosotros, sabe que en los momentos malos tiene que estar con el equipo y es lo único que le pido. Lo único que le puedo pedir es que no cambie, que sea ella misma. Lleva muchos años sufriendo en categorías que no le corresponden y creo que el equipo merece es plus de confianza porque la afición se lo merece. Por aquí pueden pasar entrenadores y dos mil jugadores, pero estaremos de paso, lo que queda es la grada, el alma de este equipo. Cuando la gente grita al entrenador o a los jugadores se grita a ella misma, aunque lo entiendo porque cuando no hacemos las cosas bien nos debe exigir. Durante el partido, la afición va a muerte con su equipo y al final, en los momentos malos, nos levanta. Con el Ceuta tuvimos unos minutos horribles, de 0-2 o 0-3 y cuando la gente se dio cuenta de que el equipo podía nos levantó.