Checa regresa con la Minera a "mi casa" para enfrentarse a "un gran Xerez CD"

José Carlos Romero 'Checa' con defensores y detractores y más virtudes que defectos forma parte ya de la historia más reciente del Xerez CD, un club al que llegó con una mochila repleta de ilusiones, mucha experiencia como jugador profesional y muy poca como técnico, ya que cuando aterrizó en el Deportivo únicamente había entrenado al Dos Hermanas, equipo al que ascendió a División de Honor desde Primera Andaluza. Se hizo con las riendas del cuadro azulino en el curso 23/24 y logró dar el salto a Segunda RFEF como campeón del Grupo X, un sueño por el que la entidad llevaba peleando bastantes temporadas. En Segunda RFEF, las cosas tampoco le fueron nada mal y peleó por el play-off hasta el final de liga, aunque en los últimos y decisivos partidos el Xerez CD no llegó y terminó séptimo.

El entrenador de Dos Hermanas casi siempre permaneció en un segundo plano y se caracterizó por defender a muerte a sus jugadores y por sus famosas rotaciones, que muchos no entendían y que él justifica explicando que "hacía las justas, en la portería porque tenía a dos buenos guardametas y el resto, obligadas, los buenos siempre jugaban". Este domingo (19:00) regresa "a mi casa" para medirse al Xerez CD al frente de la Minera, líder del Grupo 4. De momento, está demostrando en el Llano del Beal las virtudes que exhibió en su anterior club.

Echa la vista atrás y confiesa que "el Xerez CD me ha dado mucho y eso nunca lo podré olvidar, creo que algún día volveré. Allí pasé dos años fantásticos y echo mucho de menos a todos, a Titín, Piru, Vane, Gallo, a todos los directivos, a los integrantes de mi cuerpo técnico, especialmente a Juan Pedro, a los jugadores, a la afición, que es una auténtica 'colgaera' como se dice en nuestra tierra y a la ciudad. Hay días que me levanto pensando que tengo que coger el coche para ir a entrenar a Jerez. Al Xerez CD lo considero mi casa y sigue siendo mi casa aunque no esté allí".

"Me marché -añade- orgulloso con el trabajo realizado y era el momento de dar el paso al lado para que tano el Xerez CD como yo siguiésemos creciendo, creo que fuimos capaces de sacarle mucho rendimiento a las dos buenas plantillas que la dirección deportiva confeccionó. La primera temporada terminó con el ascenso y fue increíble y en la segunda nos quedamos cerca del play-off. Jerez es una plaza difícil, hay mucha presión y todo influye. Los jugadores que tuvimos lo dieron siempre todo por el club y todo el mundo debe estar orgulloso de ellos. Mi idea siempre fue la de ganar, pero los rivales juegan y no teníamos varita mágica, ojalá".

En su nuevo destino, las cosas le marchan también fenomenal y llega líder. Admite que "estoy contentísimo, el trato desde el primer día, hemos formado un gran grupo, comenzamos a trabajar pronto por la Copa Federación y los jugadores han asimilado bien los conceptos. Tenemos una plantilla nueva, únicamente siguen cuatro jugadores, y el cuerpo técnico también es nuevo y no es fácil empezar de cero. Vamos mejorando poco a poco en un proyecto ambicioso. Las cosas nos están saliendo bien, pero queda mucho, esto acaba de empezar y hay mucha igualdad. Nos centramos en el partido a partido y en ir sumando el mayor número de puntos".

Checa espera un buen recibimiento en Chapín por parte de una afición a la que considera de Primera.

El Xerez CD es un histórico aspirante a todo y envidiado en toda España por lo que está haciendo"

El Xerez CD ha cambiado mucho de la campaña pasada a la actual, pero para Checa sigue siendo "un histórico envidiado en toda España por lo que están haciendo después de haberlo pasado tan mal y que siempre aspira a todo, allí la obligación es ganar cada domingo. Gallo ha confeccionado un plantillón junto a su gran cuerpo técnico. Se han quedado con casi todos los mejores jugadores del año pasado, Charaf, Ricky, Adri, Santos, Josete, Nané y De la Lama, que es un chaval con proyección, y han firmado a otros de un gran nivel, de superior categoría. Tenemos un partido tremendamente complicado ante un rival que en Chapín siempre es favorito frente a cualquier rival por todo, campo, afición, cuerpo técnico y plantilla. Nos tocará sufrir mucho si queremos sumar los tres puntos. Tendremos que ser nosotros, ser un equipo e intentar ser protagonistas para hacerles daño con nuestras armas, haciendo una presión alta e intentando quitarle el balón, que ellos son muy buenos en ese aspecto, es un equipo buen bien trabajado y tendremos que estar a un gran nivel si queremos sumar los tres puntos".

Conoce al Xerez CD a la perfección, ha visto todos sus partidos y no duda al afirmar que "es uno de los equipos más en forma en estos momentos. La semana pasada en Huelva realizó un partido muy completo y, encima, como siempre, arropado por todos sus aficionados. Ahí están los resultados, lleva tres jornadas sin perder. Insisto, el cuerpo técnico que tiene es espectacular. Les costó al principio, como a todos los equipos cuando llega gente nueva, pero ahí están ya. Me alegro mucho que las cosas le vayan bien a Diego, es de Jerez, y se lo ha currado".

Cuando pise Chapín y tenga que dirigirse al banquillo rival sentirá "algo muy especial" y espera un recibimiento "bueno. La afición me permitió disfrutar, aunque a todo el mundo no le puedes gustar, pero me sentí afortunado. Me exigió, pero me dio mucho, es un lujo. Lo decía cuando estaba allí, la afición es de Primera, a los aficionados también los echo de menos, a los que iban a todos los entrenamientos, a los Hools... Cuando perdíamos, yo también me enfadaba y les entendía. La respeto, como a todos en el club y en la ciudad. Dejé muy buenos amigos allí y volveré". Palabra de Checa...