La Minera y Checa llegan líderes a Chapín ante el Xerez CD

La Deportiva Minera ha recuperado la cabeza del Grupo 4 de Segunda Federación tras vencer 1-0 a La Unión Atlético con un golazo de Omar Perdomo y llegará líder a Chapín para enfrentarse al Xerez CD en un partido sin duda especial para el técnico del equipo murciano, José Carlos Romero 'Checa', el entrenador que logró que el Deportivo abandonase Tercera División y que la pasada campaña estuvo a punto de clasificar para el play-off de ascenso.

Además del sonado triunfo del Xerez CD en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva y de un nuevo empate del Xerez DFC en Chapín, esta vez con el Águilas, la séptima jornada deparó la primera derrota del curso para el Extremadura, por lo que ya no quedan equipos invictos en este Grupo 4. Los de Almendralejo, próximo rival del Xerez DFC, acumulan tres jornadas sin ganar después de sumar cuatro triunfos consecutivos en las cuatro primeras jornadas. A los empates contra UCAM y Lorca Deportiva le ha seguido la derrota en Lebrija ante un Antoniano que toma aire y ocupa plaza de play-out. Los extremeños suman 14 puntos, los mismos que la Minera, pero los de Checa tienen mejor diferencia general de goles.

Acompañan al Extremadura en zona de play-off de ascenso La Unión Atlético, Real Jaén y Águilas. Los afincados en Totana sufrieron la primera derrota de la campaña en Llano del Beal ante el nuevo líder, mientras que los del Santo Reino lograron empatar ante un Puente Genil que se adelantó en el marcador. Cacho Guzmán adelantó a los pontanos al filo del descanso y Bernardo igualó nada más reanudarse la segunda mitad.

Fuera del play-off de ascenso pero con los mismos 12 puntos que La Unión, Jaén y Águilas se encuentra el UCAM Murcia, que sufrió más de la cuenta para doblegar a un Almería B hundido en la tabla. Los de Germán Crespo se adelantaron en la primera mitad por medio de Ale Marín, pero Iker Burgos empataba antes del descanso. Ya en la reanudación Alberto Soto hacía el 1-2 para un conjunto murciano que suma seis jornadas sin perder -sólo cayó en la primera en Melilla- y dos victorias seguidas.

Con la victoria en el Nuevo Colombino, el Xerez CD da alcance al Recreativo y se sitúa octavo con 11 puntos y a uno del play-off de ascenso, mientras que el Yeclano, que dio el zarpazo en Estepona (0-2) también sube puestos, lo mismo que una UD Melilla que regresa a la senda de la victoria después de cinco partidos sin ganar superando por la mínima al Atlético Malagueño, colista del grupo. El arcense Julio Iglesias le daba el triunfo a los de Alberto Cifuentes para calmar las aguas en tierras norteafricanas.

Paso atrás del Linares Deportivo tras caer en Linarejos frente a un Lorca Deportiva que suma su primera victoria, que no le saca del descenso. Y a tres ya de la permanencia se sitúa un Xerez DFC que sólo suma una victoria en las siete primeras jornadas. Los azulinos se quedan con 6 puntos empatados con el Lorca pero con peor golaveraje y sólo tienen por detrás en la tabla a Almería B y Malagueño. El filial malaguista sigue siendo el único equipo que no conoce el triunfo.