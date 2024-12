Checa: "Este tipo de partidos hay que jugarlos con pasión, no con presión"

Xerez CD y Xerez DFC se miden este domingo (17:00) en Chapín en un derbi que se presenta apasionante, al que los dos equipos llegan parejos en la tabla, aunque el Deportivo, que hace de anfitrión, suma dos más que su rival (23 por 21). Los de Checa encanden dos victorias seguidas y los de David Sánchez no pudieron lograr en Don Benito el tercer triunfo consecutivo, pero sí que acumulan cuatro partidos sin perder. La emoción está servida y los protagonistas, listos para encarar una cita que en Jerez ha sido, es y será siempre diferente.

Checa apuesta por la normalidad y en la previa del encuentro ha valorado de forma especial el nivel del Xerez DFC, su forma de trabajar y la figura de su entrenador, no firma el empate y espera que la cita, con un Chapín como en sus mejores tardes, apriete y respalde a sus futbolistas para lograr tres nuevos puntos.

–¿Es uno más o es un partido especial el del domingo ante el Xerez DFC?

–Para nosotros son tres puntos más los que hay en juego, desde que llegué al Xerez mi único objetivo es ganar y esta semana no va a ser menos. Nos enfrentamos a un buen rival, pero el reto es el mismo.

–Son tres puntos más, pero el encuentro tienen connotaciones especiales para la afición y para la ciudad...

–Nos enfrentamos dos equipos de la misma ciudad y eso es cierto. Ellos están haciendo las cosas muy bien desde el año pasado y tienen similitudes con nuestro equipo, es un recién ascendido, con una base de la pasada temporada y con el mismo entrenador. Está hecho, como el nuestro, para conseguir la permanencia y están haciendo una buena campaña, igual que el año anterior. Fuimos los dos mejores equipos y por eso ascendimos. Además, es un equipo que me gusta mucho, que está muy bien trabajado por su entrenador, los jugadores creen en lo que hacen y eso se ve en el campo. Es un equipo que nos lo va a poner muy difícil, pero nuestro objetivo es ganar.

–¿Cómo se encuentra el vestuario de cara a este enfrentamiento?

–Mi vestuario es una pasada no esta semana, todas. Los futbolistas trabajan como animales, les exijo muchísimo y ellos siempre responden, tengo mucha suerte de estar al frente de este grupo de jugadores y de ver cómo estamos creciendo día a día. Sabemos bien de dónde venimos, lo que queremos y estamos preparados para competir ante cualquier rival, pero tenemos que dar más del cien por cien si queremos ganar.

Nos lo pondrán difícil porque son buenos, están bien trabajados y tienen un buen entrenador, pero confío ciegamente en mi grupo y vamos a ganar

–De ganar, su equipo podría colocarse en puestos de play-off...

–Nuestro objetivo es ganar cada partido, pero no miramos si es la tercera victoria seguida o si podemos colocarnos arriba o no. Vamos partido a partido y nuestro único objetivo no es ese. Las notas se ponen en mayo, ya el año pasado lo dije, y el reto es la permanencia. Hay que valorar la gran temporada que están haciendo los jugadores porque es mérito de ellos, igual que tenemos que valorar también al rival al que tenemos enfrente. Muchas veces no se valora a los adversarios y parece que lo que hacemos es fácil. Esta semana tenemos un partido muy difícil, ante un buen equipo, con gente que se conoce bien y cono refuerzos de nivel. No le conozco personalmente al entrenador de ellos, pero le tengo mucho respeto y admiración. Me he enfrentado a él muchas veces como jugador y en su puesto era de los mejores y ahora como entrenador, pues también le tengo admiración porque está haciendo las cosas muy bien y nos lo pondrá muy difícil. De todos modos, confío ciegamente en este grupo de jugadores y vamos a conseguir los tres puntos.

–¿Este tipo de partidos tiene alguna clave?

–Jugar con pasión, no con presión. Hay que tener claro que habrá momentos malos, en los que nos tocará sufrir, y también tendremos otros buenos que tendremos que aprovechar. Al final, lo importante es el equilibrio. Para ganar, siempre tienes que marcar un gol más que el rival y en eso hemos trabajado.

Con nuestra afición me quito el sombrero, es un lujo lo que estamos creando, está dando un espectáculo enorme para toda España

–Chapín registrará una gran entrada, ¿qué espera de la afición?

–Con nuestros seguidores, también como siempre digo, hay que quitarse el sombrero cada semana y este domingo también será así, pero no ya sólo de cara a los que estamos aquí. Está dando un espectáculo enorme para toda España, es un lujo lo que estamos creando. Esto, según me cuentan, ya lo había, pero se había perdido. Sin ir más lejos, hace dos temporadas cuando iba a firmar estuve en el partido ante el Atlético Espeleño con el director deportivo y con Miguel Gallo y no había más de mil personas en las gradas. El año pasado, en nuestro último partido de liga, ya había siete mil. Eso es gracias al esfuerzo que está haciendo el club y al de los jugadores. Estamos despertando otra vez a la gente, que tiene muchas ganas de Xerez CD y para los que estamos dentro es un orgullo pertenecer a este club.

–Después de dos victorias seguidas, ¿firma el empate?

–No me planteo el empate nunca, siempre mi mensaje a los jugadores es el de ir a ganar, aunque luego en el transcurso del partido ya puede pasar de todo. Nosotros hemos perdido partidos por ir a ganar, incluso con un futbolista menos hemos ido a por los tres puntos.

–Vuelve al banquillo después de su sanción...

–Si tengo suerte por estar rodeado por un grupo de jugadores espectaculares, contar con un cuerpo técnico como el que tengo es otra gran suerte porque son todos mejores que yo. Me apoyo mucho en ellos, esto no es cosa de uno y siempre se lo dijo a Juan, a Sergio ya Fran, ocho ojos ven más que dos, aunque sea yo el que tome las decisiones. Además, también lo comento siempre, el entrenador idóneo para el Xerez Club Deportivo es Juan Pedro Ramos, así que espero que si yo no estoy aquí, que el entrenador sea él.

–¿Cómo están los jugadores tocados?

–Todos quieren jugar y todos quieren ir convocados, hasta Iago me ha dicho, míster llévame. Del Río es el único que está descartado, luego tenemos a algunos con molestias y decidiremos al final. Sólo estarán los que se encuentren al cien por cien.