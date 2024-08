Checa: "El UCAM es un rival temible, le tenemos respeto, pero no miedo"

José Carlos Romero 'Checa', entrenador del Xerez CD, está "deseando" que llegue este domingo para que comience a rodar el balón en Segunda RFEF, una categoría en la que el Deportivo se estrena tras proclamarse campeón del Grupo X de Tercera Federación la pasada campaña. El técnico nazareno ha señalado que el primer rival, el UCAM Murcia, es "temible" por la plantilla y el presupuesto con el que cuenta, pero confía en poder sumar los tres primeros puntos de la temporada.

Pregunta.Checa, primer partido de liga, nueva categoría, UCAM Murcia...

Respuesta.Empieza lo bueno y estamos deseando de que llegue el domingo a las ocho para estar con nuestra afición en una temporada tan ilusionante después de un año tan duro en el que conseguimos el objetivo. Este año el objetivo es otro, también muy claro, que es conseguir los 42 puntos cuanto antes y esperemos que esta semana empecemos sumando los tres primeros.

P.Esta temporada el Xerez CD no va de 'gallito' de la categoría.

R.No, tenemos que tener los pies en el suelo. Está claro que siempre aspiramos a lo máximo pero a corto plazo, intentar conseguir cada semana los tres puntos, pero el objetivo es asentarnos en la categoría y todo lo bueno que hicimos la temporada pasada no perderlo. El objetivo es sumar los 42 puntos.

P.UCAM Murcia, quizá el favorito número uno al ascenso directo

R.Por plantilla, presupuesto, instalaciones, por todo lo que rodea ese club en el que tuve la suerte de estar dos años... es claro aspirante al ascenso, habrá otros equipos peleando con ellos, pero es candidato a quedar primero.

P.¿Qué UCAM espera? Se pueden ver sus partidos en su canal de youtube.

R.Cada vez hay más medios para ver a los rivales, pero me centro en los míos, intentar que sigamos mejorando, cogiendo conceptos y afianzándonos en esa forma de jugar tan característica que tenemos y que nos hizo ganar puntos el año pasado. Esperamos este año fortalecerlo.

P.¿Llega el equipo bien preparado a esta primera jornada?

R.Está muy motivado, veo a casi todos a un muy buen nivel. Quizá Adri por las dos semanas que estuvo parado y Santisteban, que entrenó a menor ritmo en su anterior equipo, no están al mismo nivel que sus compañeros, pero creo que están todos a buen nivel y deseando ya competir.

P.El jueves en la presentación de las equipaciones hubo colas para acceder a los Claustros de Santo Domingo. ¿Hay ganas de Xerez CD?

R.Nosotros sabemos dónde estamos, lo que rodea este escudo y este club y estamos muy orgullosos de que la gente nos apoye, de que esté con nosotros. Necesitamos a nuestra afición y le digo que este año va a ser muy duro y que los necesitamos. Espero que no sólo vengan al partido a verlo sino a jugarlo, porque está claro que son muy importantes y son parte de cada victoria.

P.¿Fundamental para el objetivo ser fuertes en los partidos de casa?

R.Los puntos son iguales en todos los campos, empezamos en casa y no miro más allá, miro a corto plazo, nos centramos en el UCAM, que es el más importante de la categoría, con una gran plantilla y un gran cuerpo técnico, es un rival temible, pero no tenemos miedo y sí respeto, estamos deseosos de reencontrarnos con nuestra afición. El calendario es el que es y me gusta enfrentarme a los mejores, que el rival venga con sus mejores jugadores y que nosotros seamos capaces de competir ante los mejores. La pelotita entrará o no, pero con el trabajo que estamos haciendo los resultados van a llegar, vamos a conseguir el objetivo, que es el que es y estamos preparados para ello.