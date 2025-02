Checa: "El único objetivo ante el Torremolinos es la victoria, el empate no nos vale"

El Xerez CD, después de dos jornadas consecutivas sin sumar de tres, con un empate en Estepona y una derrota en Chapín ante La Unión, visita este domingo (12:00) El Pozuelo para rendir visita al líder Juventud Torremolinos con el firme propósito de romper la dinámica y conservar la quinta plaza, que le mantiene en puestos de play-off. José Carlos Checa, técnico azulino, ha elogiado el potencial del rival, espera un partido complicado, "un reto en mayúsculas", pero no firma el empate y tiene presente el triunfo de su equipo ante el UCAM en La Condomina cuando también era primero hace tres semanas.

–El reto del Xerez CD en Torremolinos es el mismo que en La Condomina ante el UCAM?

–Afrontamos un reto con mayúsculas, nos enfrentamos al equipo más en forma de la categoría, sus números así lo dicen, y es un rival que está haciendo una temporada magnífica. Ha perdido únicamente dos partidos, es el máximo goleador... Nos vamos a encontrar a un adversario muy fuerte, pero vamos con el único objetivo de lograr la victoria, el empate no nos vale.

–¿Qué partido espera?

–Como todos, igualado, que se va a decidir por pequeños detalles. Será un encuentro en el que vamos a tener que ser el mejor Xerez, mejorar muchísimo las cosas que estamos haciendo mal y también incluso mejorar las que estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Tenemos un reto muy bonito para el que estamos preparados y en este tipo de partidos es donde se ven los equipos grandes. Creo que estos jugadores están hechos para hacer historia, se lo he dicho a ellos, y la mejor historia es hacerla en un equipo grande como el Xerez.

–El Deportivo encadena dos partidos sin ganar, ¿genera dudas?

–Ninguna. En Estepona nos metieron el gol del empate en la última jornada del partido, aunque merecieron igualar antes y frente a La Unión no fue nuestro mejor partido y también hay que valorar al rival, nos enfrentábamos a un buen equipo, que también pelea por cosas importantes, igual que nosotros. Era un rival muy bien trabajado, que hace cosas muy buenas y nos lo puso muy difícil. Fueron mejores y justos vencedores. Nos toca levantarnos, pensar que lo podemos hacer mejor, corregir los errores y tener claro lo que nos ha traído hasta aquí. Nos toca competir con rivales más potentes que nosotros, con jugadores increíbles, pero la suma de mis futbolistas nos permite que el equipo sea increíble.

–El Torremolinos se ha reforzado bien y ha dado bajas, ¿es un equipo diferente?

–Conocemos bien al rival, hace las cosas muy bien y es cierto que han cambiado de jugadores, pero su forma de jugar es la misma. Se asocian muy bien, llegan con mucha gente al área contraria, tienen un buen tiro exterior, en el balón parado son muy fuertes y ha mejorado mucho defensivamente, creo que sólo han encajado un par de goles en bastantes partidos. Eso habla mucho y muy bien del trabajo que están haciendo. Para poder competirle a ese tipo de equipos, tenemos que ser un equipo pero en mayúsculas. Al final, nosotros no tenemos grandes individualidades que nos puedan ganar un partido y para ganar lo tenemos que hacer como bloque. Esa ha sido la clave desde que llegué, lo importante es el equipo por encima de cualquier jugador o entrenador.

Satisfecho con el mercado de invierno

–¿Qué valoración hace del mercado de invierno?

–Estoy muy contento, tengo mucha suerte desde que llegué aquí, estoy rodeado de grandes jugadores, que nos hacen mejores a todos los que estamos junto a ellos. Nos hemos reforzado con tres futbolistas que vienen a sumar y que nos van a dar muchísimo, pero hay que tener paciencia, no esperemos que nos den inmediatamente. Son jugadores que vienen de otras categorías y que necesitan su adaptación, no sólo al entrenador, también al equipo y un poco a nuestra forma de jugar característica, que nos está haciendo ganar muchos puntos y vamos a seguir confiando en ella. Nos quedan fichas sub-23 libres y siempre que el jugador sea profesional puede venir. Miguel Ángel y Gallo no paran de trabajar y están abiertos siempre a ver qué sucede en el mercado.

–Se ha quedado sin el lateral izquierdo esperado, ¿se ha planteado colocar en esa posición si es necesario a Geovanni?

–En algunas ocasiones lo he hecho, pero por el centro nos da muchísimo porque es un jugador con una salida de balón espectacular y pensamos que ahí nos da más que en el lateral. Es un jugador que se puede adaptar a esa posición, igual que Ramón, Ricky e incluso Paco Torres. El otro día colocamos a Misffut porque lo que buscábamos era que cuando no tuviéramos balón defendiera esa zona y cuando lo tuviésemos, que le diera amplitud a Taufek y que se metiera por dentro. Creo que lo conseguimos, embotellamos al rival en su área, pero no logramos empatar el partido.