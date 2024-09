Checa, tras la victoria del Xerez CD ante el UCAM: "Tres puntos menos para lograr la salvación"

A Checa no le gustó nada la primera media hora de su equipo.

Pregunta.Checa, gran resultado para comenzar la temporada.

Respuesta.El resultado es buenísimo. Enfrente teníamos al que creo va a ser el mejor equipo de la categoría sin duda y hemos competido muy bien. Es verdad que en la primera media hora ellos han sido superiores y nos han dado la bienvenida a la Segunda RFEF, pero está claro que a partir de la parada de hidratación hemos corregido cosas y el equipo ha dado un cambio, ha empezado a tener personalidad, a jugar en campo contrario, a crear daño y al final se ha visto el resyultado, hemos sido justos merecedores de la victoria.

P.¿Cómo de importante ha sido el empate de Iago al filo del descanso?

R.Ha venido muy bien porque entrábamos al descanso y tras esa primera media hora en la que ellos han sido muy superiores, pues hemos sabido recomponer al equipo y sobre todo entender lo que hacía falta en este tipo de partidoas: hay que ganar duelos, segundas jugadas, hay que ser intensos en el área y en la primera media hora no lo hemos sido. Después, con balón nos ha costado, era el primer partido en Chapín, el ambiente era espectacular y los jugadores tienen esa presión y tienen que saber que aquí se viene a disfrutar, hay que jugar con pasión y no con presión. Esto es lo que demanda este club.

P.¿Qué es lo que no le ha gustado del partido?

R.En definitiva, no hemos sido capaces de ser nosotros, no hemos sido ganadores de duelos, siempre tenemos personalidad a la hroa de jugar, el inicio del juego nos costaba, nos la quitábamos siempre de en medio, no éramos agresivos en el área y ellos nos han metido en nuestro campo haciéndolo muy bien.

P.¿Qué espera de este año?

R.Lo dije el viernes, sabemos que el año es diferente al pasado, quedan tres puntos menos para lograr la salvación, nuestro único objetivo es llegar a los 42 puntos cuanto antes. El año hicimos muchísimas cosas bien el año pasado, el club está haciendo también muchas cosas bien desde hace dos o tres años, hemos salido de una categoría tan difícil como es la Tercera y este año hay que asentarse y hacer unos cimientos fuertes para seguir creciendo. Creemos que este año es de asentarnos, que va a ser muy duro y que la grada haga lo que ha hecho hoy, que no venga a ver el partido sino a jugarlo y lo ha jugado muy bien.

P.Más de seis mil espectadores en Chapín. ¿Qué le parece?

R.Es decir una vez más lo que pienso. Un equipo de Segunda RFEF con una afición de Primera. Está claro que gracias al empuje de ellos hemos sabido levantarnos, nos han contagiado y han hecho de menos a un equipo que teníamos enfrente que es espectacular, con jugadores que son elegidos y hemos sabido reponernos ante esos 30 minutos tan malos.

P.¿Se ha ganado el partido por el físico?

R.El equipo está físicamente muy bien, todo lo que le demandamos lo hacen y hay que darles la enhorabuena porque no es fácil jugar en el Xerez, llevar este escudo, jugar ante esta afición que te lo da todo, pero es una responsabilidad y al final tenemos miedo a fallar y no podemos tenerlo, este equipo ha estado casi muerto, así que si se ha levantado, nosotros también. Va a ser muy duro, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir.

P.Se cerró el viernes el mercado sin movimientos.

R.Me encanta la plantilla, estoy muy contento con lo que han hecho Miguel Ángel y Gallo. Tenemos pendiente firmar un sub-23 por banda izquierda y están trabajando en ello. Si viene, bienvenido sea y si no, estoy contento con la plantilla y voy a muerte con mis jugadores.