Checa: "Estamos a nueve puntos de los 42, no nos volvemos locos"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, no cambia el discurso: el objetivo es la permanencia pese a que el Xerez CD se ha colocado tercero a tres puntos del líder UCAM Murcia tras derrotar este domingo al Recreativo Granada gracias a un gol de Nané en la primera parte del choque disputado en Chapín. El entrenador nazareno no se baja del mensaje de los 42 puntos, que el Deportivo tiene ya a tres triunfos.

Pregunta.Otro pasito hacia ese objetivo que es la permane4ncia tras ganar en Chapín.

Respuesta.Era nuestro único objetivo, ganar a un gran equipo como es el Recreativo Granada y lo hemos conseguido. Creo que ha sido un triunfo muy merecido que se ha quedado corto y al final con un partido abierto con el 1-0 parece que hemos pasado más apuros de los que en realidad deberíamos haber pasado. Creo que el equipo ha hecho un trabajo estupendo y vuelvo a repetir, ante un gran rival que se ha reforzado bien y que tiene jugadores que pronto veremos en el fútbol profesional y que nos lo ha puesto muy difícil. Creo que nuestro equipo ha sido muy superior, desde el principio hemos ido a por el partido, hemos ido a presionarles, sabíamos que eran buenos con balón, se lo hemos intentado quitar y lo hemos hecho. Les hemos hecho bastante daño, llegando con mucha gente al área, muy bien en las segundas jugadas y hay que felicitar a los jugadores y a la afición, que ha sido clave.

P.¿Quizá ha faltado tener más tranquilidad en el tramo final para sentenciar el partido?

R.Creo que hemos pasado más apuros por culpa nuestra, teníamos que haber sentenciado el partido mucho antes, no haber dejado ese resultado abierto, jugaban sin miedo, no tenían ya nada que perder y se acercaban, aunque sin peligro. Nos ha faltado ese último pase, hacer un ataque más organizado cuando recuperábamos en campo propio y haber leído que recuperando en campo contrario sí acelerar el ritmo. Pero es normal, porque el equipo quiere ganar siempre, es la ambición que tiene este grupo de jugadores.

P.Ha comentado el míster del Recreativo Granada que ve al Xerez CD como candidato al ascenso directo.

R.Dice mucho que los rivales valoren el trabajo que están haciendo los jugadores porque es grandísimo, me sorprenden día a día, van creciendo y cada día nos hacen mejores, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el que nos marcamos a principios de temporada, seguir dando pequeños pasos y el siguiente es Estepona, no nos volvemos locos. La gente del banquillo es un espectáculo lo que nos da, es un espéctaculo los compañeros cuando están por fuera y eso es lo que nos está haciendo que nos inviten a soñar con la permanencia, que cada vez la tenemos más cerca.

P.Es la sexta portería a cero consecutiva de Isma o del equipo, ¿cómo se valora?

R.Tú lo has dicho, el equipo. Tenemos la suerte de tener dos grandes porteros, pero me quedo con el trabajo del equipo. Tenemos un gran portero con mucha experiencia como es Isma, que es nuestro capitán y un referente en el vestuario y no sólo por lo que nos da bajo palos, sino también en el día a día. Para mí es un lujo tenerlo. Pero también tenemos la gran suerte de tener a Santos, que es un chaval estupendo que aprieta a Isma, que tiene condiciones para jugar y que se merece jugar y estoy seguro de que será portero de fútbol profesional mucho tiempo. Tenemos mucha suerte en la portería ye lo que tenemos que hacer es saber gestionarlo lo mejor posible.

P.A tres puntos del primero, la música está sonando francamente bien en este inicio de la segunda vuelta.

R.Estamos a nueve puntos de los 42 y es el único objetivo, ya nos queda menos y a pensar sólo en el día del Estepona, es que no me voy a volver loco porque el fútbol cambia muy rápido, hay mucha prisa, lo que hoy parece blanco mañana es negro y pasas un día de amarte a odiarte, así que ni en las victorias me vuelvo loco ni en las derrotas tampoco, intento abstraerme del ruido, sé que todo el mundo tiene una alineación en la cabeza, que todo el mundo piensa cosas y sé que muchas veces me he equivocado y me seguiré equivocando porque nadie es perfecto. Pero no intento hacer alineaciones populares, intento siempre hacer lo mejor para el equipo, que está por encima de todos, también de mí.

P.¿Qué tal los debutantes?

R.Muy contento. No es fácil. Vienen de una categoría inferior, pero tienen mucho nivel. Contento de que la dirección deportiva nos haya traido dos estupendos jugadores que nos ayuden a conseguir el objetivo.

P.¿Cómo ha visto a Iago y la jugada del gol anulado a Lidueña?

R.El trabajo de Iago ha sido espectacular, como el del resto de compañeros. Le he pedido algo diferente, que haga un trabajo junto a Adri y nos ha respondido hasta que le han aguantado las fuerzas. Siempre les digo a los jugadores que les exijo el máximo, da igual que sean dos minutos o noventa y aquí estamos preparados para pelear por el escudo el tiempo que nos saque el míster. Iago ha dado el máximo el tiempo que ha estado y luego ha salido un compañero que lo ha hecho igual que él. Me quedo con el trabajo del equipo. Y con respecto a la jugada anulada, creo que viene precedida de un pase de un jugador del Granada y creo que no era fuera de juego. Es muy rápida y yo digo que no lo es y seguramente el entrenador de ellos diga que sí. Entiendo a los árbityros, creo que no me he quejado nunca en año y medio que llevo aquí, hacen un trabajo que es muy complicado.

P.Han debutado los dos fichajes, quedan varios días de mercado, ¿qué cree que hay que buscar?

R.Es una pregunta para Miguel Ángel y Gallo. Yo estoy muy contento con el equipo, lo he dicho otras veces, no quería que se fuera nadie. Creo que debíamos traer algo por banda diferente a lo que tenemos y estoy muy contento con la llegada de Lidueña y de Manu. Si tiene que venir algo porque ellos lo deciden, bienvenido sea y le sacaremos el máximo rendimiento posible y si no viene nada pelearemos con lo que tenemos hasta el final.