Cifuentes considera al Xerez CD un rival "difícil, intenso y con una ilusión tremenda"

El Villanovense ha llegado a la recta final de la temporada con la soga al cuello, pero todavía con opciones de pelear por la permanencia cuando hace un par de jornadas parecía imposible. Los serones han ganado dos partidos seguidos -Águilas y Balona-, tienen 31 puntos (15ª plaza), cuatro menos que el San Fernando (35), que marca el play-out y que este sábado a las 20:30 visita al Estepona, un conjunto que pelea por el play-off de ascenso, ya que es sexto con 48 puntos, uno menos que el Xerez CD. Los verdinegros se ven las caras con el Deportivo en el Romero Cuerda este domingo (12:00).

Alberto Cifuentes, técnico de los extremeños, no quiere lanzar las campanas al vuelo sobre las opciones de su equipo de lograr el sueño y, de momento, no se muestra optimista del todo tanto por el calendario -Xerez CD, Linares y Recreativo Granada-, como por el número de adversarios a los que tendría que superar en la tabla. De todos modos, admite que las dos victorias "nos han permitido llevar a cabo una semana de trabajo interesante. Hemos ganado dos partidos seguidos y, aunque no hayan sido demasiado brillantes, se nota en el ambiente. Han llegado en un tramo importante de la temporada y eso significa que estamos trabajando hasta el último día y que hay un compromiso muy fuerte de los jugadores. No tenemos margen para un error y no es fácil, la temporada ha sido así".

Su equipo depende de los resultados de terceros y eso, bajo su punto de vista, "meterá presión o no en función de como se vayan dando, eso hay que manejarlo bien. Hay que pensar sólo en que este domingo tenemos otra final en casa, en la que saldremos a dar lo mejor de nosotros mismos y a ganar, no hay otra y luego veremos. A estas alturas, es inevitable no mirar los resultados de los rivales, nos llegan por todos lados. De todos modos, como he comentado antes, debemos centramos en ganar nuestro partido".

Sobre el Xerez CD, destaca que "ha hecho una grandísima temporada, los números lo dicen así. Viene con una ilusión tremenda de Tercera RFEF, tiene una masa social importante, pelea por el play-off, cuenta con gente arriba que se ha creído que tiene potencial para la categoría y juega con mucha intensidad. Es un rival difícil y el partido será complicado".