El Xerez CD se topará con el mejor Villanovense de la temporada

La plantilla del Xerez CD comenzará este miércoles a preparar el encuentro contra el Villanovense en el Romero Cuerda, una auténtica final para los de José Carlos Romero 'Checa', que necesitan la victoria para mantenerse en los puestos de play-off de ascenso. Los azulinos, que tropezaron en Chapín contra el ya descendido Don Benito tras una segunda mitad lamentable, se beneficiaron de la victoria del Estepona en casa del Almería B, único resultado que les valía para mantenerse en la quinta plaza a la que accedieron el sábado tras sumar un punto ante los pacenses que supo a derrota y que 24 horas más tarde se veía de otra forma bien distinta.

Checa ha dado dos días de descanso a sus jugadores -el domingo sí hubo entrenamiento de recuperación- y el equipo regresará el miércoles en La Granja, donde repetirá viernes y sábado, aunque el jueves tiene previsto desplazarse al Antonio Gallardo de Arcos para tener un día de entreno en césped natural y preparar la estrategia de cara al encuentro contra los pacenses.

Si el partido es vital para el Xerez CD, no lo es menos para el conjunto que entrena Alberto Cifuentes. El técnico albaceteño llegó al banquillo del Villanovense en la octava jornada tras la destitución de Gus una antes después del empate en casa contra el Xerez DFC. El inicio del exentrenador del Cádiz Mirandilla no fue el deseado y la primera victoria no llegaba hasta su cuarto partido al frente del equipo en la 11ª jornada, precisamente goleando a su exequipo (4-0).

Fuerte en el Romero Cuerda

Por el Romero Cuerda pasaron y cayeron dos aspirantes al play-off de ascenso como son el Águilas y el Linares coincidiendo con el mejor momento de los pacenses justo antes de acabar la primera vuelta. Posteriormente, el Vilanovense enlazó seis jornadas sin ganar rompiendo la mala racha en el derbi contra el Don Benito, cayendo a renglón seguido en otra crisis de cuatro partidos en los que sólo sumó un punto, también en casa, contra el UCAM Murcia.

Sin embargo, tras ceder en El Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, los de Cifuentes han enlazado tres victorias en los últimos cuatro partidos y, por primera vez esta temporada han sumado dos triunfos consecutivos. Los pacenses rompieron una mala racha de casi un año sin ganar a domicilio asaltando la Ciudad Deportiva de El Rosal superando por 0-1 al Mirandilla, al que le ha ganado los dos encuentros. Una semana más tarde perdían en casa contra el Orihuela, pero volvieron a dar la sorpresa venciendo en Águilas y esta jornada también derrotaban a la Balompédica Linense, superándola en la clasificación.

De esta forma, los extremeños se aferran a la categoría y a falta de nueve puntos por disputarse se encuentran a cuatro puntos del puesto de play-out que ocupa el San Fernando, por lo que frente al Xerez CD quemarán uno de sus últimos cartuchos para seguir con opciones de alcanzar una decimotercera plaza que al menos da la 'bola extra' de disputar una eliminatoria para evitar el descenso. Pese al buen momento que atraviesan, Alberto Cifuentes no es demasiado optimista, dando la sensación de que la reacción ha llegado demasiado tarde: "Ganar es una bocanada de aire fresco, nos permite irnos a casa orgullosos con independencia de que hayamos cometido errores. Es una satisfacción darle alegrías a mucha gente y lo que queremos es seguir dándoselas en los próximos días, aunque soy honesto, subimos un puesto, pero soy pesimista, aunque ojalá dentro de dos semanas tenga que decir que me equivoqué", comentaba tras la victoria de su equipo contra la Balona.