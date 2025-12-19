Cisqui, entrenador del Extremadura, califica así el partido contra el Xerez CD: "Alto riesgo"

El partido contra el Xerez CD es de "alto riesgo". Así lo ha calificado Cisqui, entrenador del CD Extremadura, último rival en 2025 del Deportivo y que acumula cinco partidos consecutivos sin ganar después de un inicio de liga arrollador en el que lideró la tabla del Grupo 4 de Segunda RFEF. A todos le llegan las vacas flacas y ahora es el conjunto de Almendralejo el que sufre una mala racha que le ha descabalgado, por el momento, de los puestos de play-off de ascenso.

Los pacenses pasan por ser el equipo máximo goleador del grupo junto al UCAM con 23 tantos, pero de los de la zona alta es también quien más encaja (21), un mal que el técnico que llevó al Extremadura al ascenso la pasada campaña quiere cortar de raíz. "Tenemos que dar un paso más al frente, sobre todo en el tema de portería a cero. Hacemos goles, pero no podemos estar cada semana teniendo esos errores puntuales que no nos podemos permitir. Y ya hemos trabajado durante toda la semana, tenemos que ser más intensos en momentos puntuales del partido, porque no podemos conceder tantos goles en contra".

Sobre el Xerez CD, asegura que es un "equipo muy fuerte, ya lo hemos visto, sobre todo en las transiciones, no perdona, como cometamos errores en nuestro fútbol ofensivo se lo he hecho ver a todos, sus transiciones son muy efectivas y es un partido de alto riesgo, un partido de mucho nivel porque nosotros también vamos a querer tener el control y la posesión de la pelota".

Con respecto a la racha de cinco partidos sin ganar, Cisqui añadía que "soy el responsable de que todo esto tenga que funcionar y es lo que hemos estado viendo toda la semana, que tenemos que dar todo un paso al frente y el equipo necesita esa victoria para darnos ese poco de tranquilidad que necesitamos. Estamos ahí arriba, pero la verdad es que en las últimas cinco jugadas no hemos sido capaces de conseguir victorias, no solo se puede vivir de los empates, hay que buscar esas victorias para irnos afianzando en la competición".