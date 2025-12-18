Diego Galiano, técnico del Xerez CD: "El Extremadura nos puede hacer daño si estamos desordenados"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, cree que a su equipo le espera un rival "muy difícil" en el Francisco de la Hera de Almendralejo, señala que el Extremadura, que acumula cinco partidos sin ganar, es un equipo "que te somete con balón, tiene un buen juego por bandas y es muy vertical, hace muchos goles aunque también es verdad que encaja muchos". El entrenador azulino no descarta a Adri Rodríguez, que viajará con el equipo y quiere ver al Xerez CD de la segunda parte en Murcia y al de la semana pasada frente al Real Jaén, "un Xerez que fue intenso y que no dejó jugar".

Pregunta.Diego, último partido del año y campo histórico y muy complicado.

Respuesta.La idea que llevamos es intentar hacer un partido bueno, como venimos haciendo normalmente, y terminar el año con una victoria. Sabemos que va a ser complicado, que vamos a un gran rival que tiene una muy buena plantilla. Cada semana es una final, una batalla a muerte, y vamos a intentar traernos los máximos puntos posibles.

P.¿Qué partido esperas allí?

R.Un partido con un equipo que tiene mucha presencia en el área, que llega bien por fuera, con extremos muy rápidos, que es un equipo que desde medio campo hacia arriba tiene mucha calidad. Intentaremos hacer nuestro fútbol para que ellos no estén tan acertados en ataque, y nosotros lo que venimos haciendo de tener balón y generar ocasiones y traernos los puntos.

P.¿Qué te dice que el Extremadura lleve cinco partidos sin ganar después de haber estado liderando la primera vuelta?

R.Que en esta categoría todo el mundo tiene altibajos. Siempre hay que acumular rachas, las dinámicas son complicadas y quizás tengan una mala rachas de resultados, pero no de juego. Es un equipo que genera, que llega bien a situaciones de área, que llega con gente, que tiene ocasiones, pero no está siendo todo lo acertado que debería. El Extremdura es un gran rival, sabe muy bien a lo que juega, con gente de mucha calidad, el partido va a ser muy difícil.

P.¿Es un equipo que juega y deja jugar? Lo digo por los números que tiene. 16 goles en casa, pero también encaja mucho.

R.Claro, es un equipo muy vertical, que llega con mucha gente al área, que por arriesgar tanto quizás está encajando también goles, pero es un equipo que te somete, que te mete en campo contrario. Si estás acertado con un balón vas a tener tus acciones, porque es un equipo que arriesga. Es cierto que está encajando muchos goles, pero también está metiendo mucho. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, que en ese desorden nos pueden hacer mucho daño, pero tenemos que intentar tener las cosas claras para sacar los máximos puntos posibles.

P.¿Tú lo que quieres es un partido de vuelta?

R.Bueno, un partido de correcalles no es lo que venimos buscando. A nosotros nos gusta tener el balón, nos gusta controlar los partidos. A lo mejor controlan ellos, nunca se sabe. Nosotros vamos con la idea de seguir mostrándonos como somos, de intentar hacer las cosas bien e intentar ganar.

P.¿Adri va a viajar a Extremadura? ¿Está para jugar?

R.Sí, en principio ha estado entrenándose y tiene molestias, y veremos si el sábado es de la partida, a ver cómo va el dolor y demás. En principio está entrenando y a ver cómo va evolucionando. Todavía tiene los puntos y las molestias que tiene la articulación. A ver cómo va mañana y a partir de mañana decidiremos si sale de inicio.

P.Último partido del año. El objetivo es ganar, pero ¿un punto puede ser bueno?

R.Pensar en empatar es ir con señal de debilidad o de inferioridad. Creo que hay que ir al partido a por todas, como estamos haciendo, mostrándonos cómo estamos haciendo, e intentar ir a ganar. Según el transcurso del partido, veremos si con un punto nos vadría, pero el objetivo es ir a ganar. Intentaremos hacer las cosas bien. Y ya veremos que si el partido se complica, o no estamos acertados, o nos quedamos con diez, o ellos están muy bien y no están metiendo goles, si con un punto nos vendría también. Pero el objetivo está claro, que tenemos que ir al campo a por todas.

P.Diego, en la última salida a Murcia, el equipo mostró dos caras. Una peor en la primera parte y una buena en la segunda sin pegada. Supongo que tú querrás ver a ese Xerez de la segunda parte.

R.Ahí está. Yo quiero ver a ese Xerez de la segunda parte y al Xerez que vimos aquí el otro día en casa, que generamos bastantes ocasiones, que fue muy intenso con el balón, que no dejamos jugar. Eso es lo que yo busco, intentar que mi equipo haga cosas bien con balón y sin él. Que seamos intensos y ordenados sin balón y que después seamos valientes y con calidad con balón. Está claro, todos queremos lo mejor, pero bueno, es lo que venimos buscando, porque el equipo tiene potencial para ello.