Compromiso para el Lorca Deportiva antes de visitar al Xerez CD

El Lorca Deportiva es el próximo rival que el Xerez CD recibirá en Chapín este próximo domingo. Los azulinos pasan por un extraordinario momento de forma, acumulan seis partidos sin perder y por primera vez esta temporada pisan puestos de play-off de ascenso con la tercera posición empatado a puntos con el segundo, el Águilas, y a sólo tres unidades del líder Extremadura, con el que se enfrentará en la última jornada de 2025.

Los murcianos también pasan por un momento dulce, suman tres victorias consecutivas y cuatro jornadas sin perder, pero este miércoles recuperan el partido aplazado de la octava jornada contra el Salerm Puente Genil. Los del Artés Carrasco ganaron al Linares Deportivo y al Estepona a domicilio por idéntito resultado, 1-3 y este pasado fin de semana ganaban en casa a una Deportiva Minera que ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas.

El equipo que entrena Sebas López tiene ahora otra prueba de fuego en su feudo contra un Puente Genil que llega a Lorca herido tras sufrir una dura goleada en Lebrija frente al Atlético Antoniano. Los pontanos cayeron 4-0 en el Municipal sevillano y afrontan ahora una complicada salida tres días después con la idea de dar el zarpazo como ya hicieron en el Nuevo Colombino en la segunda jornada liguera.

Ambas escuadras afrontan el choque con la intención de abandonar los puestos bajos de la clasificación. A pesar de su buena racha, el Lorca ocupa puesto de play-out con 12 puntos, mientras que el Puente Genil tiene uno más y es el equipo que marca la permanencia en la categoría. Tras el encuentro de este miércoles (17:00 horas), la Deportiva visitará Chapín, mientras que el Puente Genil se las tendrá que ver con el líder Extremadura.