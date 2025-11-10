Jornada 10 en Segunda RFEF: nuevo colista y un estreno en victorias

La décima jornada de Liga en el Grupo 4 de Segunda Federación ha dejado la victoria del Xerez CD en casa de La Unión Atlético y el empate del Xerez DFC en Chapín frente al Almería B. Los de Diego Galiano se encaraman a la tercera posición empatados a 18 puntos con el Águilas, segundo, y a tres del líder Extremadura; mientras que los de Diego Caro siguen en descenso (10 puntos) a tres de la salvación que marca el Puente Genil y a dos del Lorca Deportiva, que ocupa zona de play-out, ambos con el partido pendiente que les tienen que enfrentar.

El Linares Deportivo se llevó el derbi frente al Real Jaén a domicilio con un tanto de Manny a los 67 minutos de juego en un duelo tenso y con algunos incidentes. El colegiado del partido refleja en el acta que tras la consecución del gol se lanzaron tres botellas de medio litro con el tapón puesto desde la zona en la que estaban situados aficionados locales, teniendo que detener el partido tres minutos. Igualmente, desde la misma zona y ya en el descuento, se lanzaron un mechero y un vapeador, sin llegar a impactar en alguna persona. El colegiado detuvo de nuevo el partido y envió a los dos equipos y al trío arbitral a los vestuarios siguiendo el protocolo en caso de lanzamientos de objetos. El encuentro se reanudó ocho minutos después sin más consecuencias.

Primer triunfo

La jornada también ha deparado la primera victoria de la temporada del Atlético Malagueño, hasta ahora colista. El triunfo por la mínima frente al UCAM Murcia, uno de los gallitos de la categoría, saca al filial de la última posición, que cede al otro filial del grupo, el Almería B, que pese a cortar en Chapín una racha de siete derrotas consecutivas en el debut en el banquillo de José María Salmerón, se coloca último.

Los jugadores del Linares celebran con sus aficionados el triunfo en La Victoria.

El líder Extremadura protagonizó una nueva remontada esta temporada, y van ya unas cuantas, esta vez ante un Estepona que no levanta cabeza y sigue en zona de descenso. Los de Cisqui se adelantaron con un gol de Zarfino, pero Daniel Sancho y Castedo le dieron la vuelta al choque en apenas tres minutos (62' y 65'). Frodo empataba más adelante y en el descuento aparecía Villajos para llevar la locura al Francisco de la Hera, que sigue siendo un fortín.

En descenso

La UD Melilla, rival este próximo domingo del Xerez DFC, no alza el vuelo y sufrió una dura derrota en Águilas. En su segundo partido en el banquillo, Javi Motos no ha estrenado aún el casillero de triunfos y los melillenses ocupan la antepenúltima posición con 10 puntos. Además, el Lorca Deportiva, próximo adversario que visita Chapín para enfrentarse al Xerez CD, superó por dos a uno a una Deportiva Minera que va perdiendo fuelle. Con un partido menos, los murcianos han sumado la tercera victoria consecutiva y ocupan plaza de play-out.

El Extremadura sigue líder tras protagonizar otra remontada.

El Recreativo de Huelva, hasta esta jornada invicto a domicilio, hincó la rodilla en La Constitución ante un Yeclano que ha logrado cuatro victorias en sus cinco últimos encuentros y se ha situado en la quinta plaza empatado con los onubenses. El gol de Sergio Carrasco al filo del descansó bastó para derrotar a un Decano que no ofreció una buena cara.

Por último, sorpresa en Lebrija no por el triunfo del Antoniano frente al Puente Genil pero sí por lo abultado del resultado, ya que los pontanos tenían la condición de equipo menos goleado del grupo junto a La Unión. Cuatro tantos recibió el joven meta sevillano Castillo, que debutaba en la portería en detrimento del jerezano Benito del Valle. El también jerezano Diego Rodríguez hacía el tercero y el cuarto de los lebrijanos en el descuento para sentenciar el choque.