El derbi Xerez CD - Xerez DFC, el domingo a las cinco y media ¿en Chapín?

El derbi entre el Xerez CD y el Xerez DFC se va a disputar el próximo domingo a las cinco y media de la tarde -y no a las 17 horas como estaba inicialmente previsto- presumiblemente en Chapín. La delegación de Deportes está pendiente de un informe de la empresa que mantiene el césped del Estadio -Royalverd- para dar el visto bueno a que el encuentro se dispute en el Municipal.

Hay que recordar que el campo ha estado en proceso de resiembra las últimas semanas y, de hecho, el Xerez DFC tuvo que jugar el pasado sábado en el Pedro Garrido contra el Córdoba B debido a que la hierba no había arraigado por el mal tiempo de las últimas semanas.

Desde el Área de Deportes quieren ser cautelosos y no emitir un dictamen hasta conocer el informe que presente la empresa que mantiene el césped, aunque igualmente será favorable si así lo estipula la Policía Nacional en la reunión de seguridad que se va a celebrar este martes en la Comisaría, ya que el partido tiene opciones de declararse de alto riesgo y, en suma, tener que celebrarse en Chapín.

Precios

El Xerez CD no contempla otro escenario e incluso ha dado a conocer los precios de las entradas. Los socios no pagan y sólo se van a abrir las gradas de Tribuna y Fondo Sur. El precio para los adultos en Tribuna será de 15 euros y 10 en Fondo Sur y la entrada infantil costará 8 en Tribuna y 5 euros en Fondo. No obstante, los aficionados adultos que adquieran sus entradas previamente al partido durante la semana en la sede del club obtendrán un descuento, pasando a costar 12 Tribuna y 8 Fondo Sur.

La entidad azulina tenía preparada la opción de abrir Preferencia para los aficionados del Xerez Deportivo FC con un paquete de entradas a un precio de 8 euros, pero no ha obtenido respuesta de la directiva que preside Jesús Viloita, según ha apuntado el dirigente xerecista Juan Luis Gil: "Nuestra intención era llegar a un acuerdo con el Xerez DFC e incluso hacer algún tipo de promoción para sus socios para que las entradas fueses más baratas, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del club. De cualquier forma, acotaremos una zona de Fondo Sur en caso de que alguna peña o aficionados del Xerez DFC tiene intención de acudir al partido".