El día después más amargo del Xerez CD

El Xerez CD no fue el Xerez CD ante el Ceuta y cosechó el sábado en La Juventud la derrota (0-1) más dura y cruel de los últimos años de su larga historia. Estaba a un pasito de la gloria después de ocho temporadas peleando por resurgir y alcanzar una categoría importante. Su fiel afición no falló, pero el equipo sí lo hizo y no estuvo a la altura de una cita vital.

Tras el choque, lamentos, reproches y decepción. El ascenso se había esfumado y tocaba volver a la cruda realidad, una realidad que tardarán en asumir de cara a un futuro que se tienen que replantear.

Lolo Garrido: "Nos faltó tranquilidad"

Lolo Garrido fue una de las grandes apuestas del club al principio de temporada, pero su rendimiento ha sido muy cuestionado. Las lesiones le han lastrado y no ha ofrecido el rendimiento esperado.

El jerezano, afectado por la derrota, apuntaba que "hemos estado ahí durante todo el partido y, al final, en una jugada aislada llegó el gol y la decepción. Es un varapalo para todos y son momentos muy duros".

Bajo su punto de vista, fue el "final más cruel posible para la temporada del equipo, que no lo merecía. Lo intentamos por activa y por pasiva. A lo largo de la temporada hemos jugado bien, mal, lo hemos pasado bien, hemos sufrido... El otro día ante el Puente Genil el fútbol nos premió y en esta oportunidad nos ha penalizado en el noventa".

El centrocampista cree que ante el Ceuta al equipo le faltó "tranquilidad sobre todo. Era un partido de mucho nivel, en el que debíamos tener muy calma y nos faltó. Las sensaciones que nos quedan son malas. Todos estamos hundidos porque nadie esperaba esto. Hemos luchado mucho y todos estamos desolados, no encuentro palabras...".

No pudo terminar el encuentro por su lesión de aductores y quiere centrarse en "analizar todo lo que ha pasado y recuperarme de la lesión. Hay que intentar olvidar esto lo más pronto posible porque es duro y el próximo año hay otra campaña...".

Salvi, "en deuda con la afición"

Salvi Carrasco, portero azulino, tampoco daba crédito a la derrota: "No ha podido ser. El gol que nos marcaron en el minuto que era ha echado al traste el trabajo de toda la temporada. De todos modos, tenemos que estar orgulloso de quienes somos y del trabajo que hemos realizado durante la campaña".

Además, añadió que "por mi parte, sólo tengo palabras de agradecimiento para el club, para Juan Díaz y para el resto de los directivos, para el entrenador y para los aficionados por recibirme cómo me recibieron y por el trato que me han dado. Me he sentido en casa como el primer día y la pena es que no hemos podido conseguir lo que necesitaba este equipo, este club, esta ciudad y esta afición. Ojalá el próximo año le podamos devolver el cariño con un asenso, estamos en deuda con ellos. El equipo ahora mismo está hundido, destrozado. Tenemos que reponernos y pensar en el próximo curso".

La jugada del gol no se le va a olvidar en mucho tiempo. "Los pequeños detalles marcan los partidos. Fue un centro que sacan y un remate de cabeza. La toco, pero no la puedo parar. En la segunda parte nos hicieron el gol en la única oportunidad que llegaron a la portería. Ya hay que pasar página porque pro muchas vueltas que le demos al partido, ya no hay vuelta atrás".

Salvi considera "duro y cruel lo que nos ha sucedido después de tanto esfuerzo. Teníamos la opción de jugar en casa, ante nuestra afición, que se ha volcado. Es un palo, pero ya no lo que teníamos que hacer no lo hicimos, que era sacar el partido adelante, y sólo queda a pensar en la próxima temporada y sacar conclusiones".