Diego Caro, nuevo entrenador del Xerez DFC

Incógnita desvela dada. El perfil de entrenador que buscaba Antonio Bello para dirigir al Xerez DFC tras la destitución de Antonio Fernández ya tiene nombre. Diego Caro es el elegido: conoce a la plantilla, su tipo de juego se adapta a ella y domina el Grupo 4. El cordobés ha visto casi todos los partidos del equipo esta temporada en Chapín. El técnico se ha enfrentado a los xerecistas tanto en Tercera como en División de Honor en bastantes ocasiones.

Caro (2/4/1979, Villa del Río, Córdoba), que tenía sobre la mesa una oferta importante del Melilla, se ha decantado finalmente por el club azulino. Comenzó a entrenar hace más de una década, la pasada temporada dirigió en el Grupo 5 de Segunda RFEF al Illecas, aunque fue cesado tras las 23 primeras jornadas de liga, y con anterioridad pasó por el filial del Córdoba, en el que permaneció tres temporadas. En la primera estuvo a punto de entrar en la final, se quedó fuera por la diferencia de goles, y en la 22/23 peleó por el ascenso, pero perdió la final con el Getafe B por 3-2.

Antes, pasó por Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena en Tercera y División de Honor y completó un gran trabajo, que llamó la atención del Córdoba, equipo en el que se formó como potero. Al cuadro lucentino lo ascendió a Tercera. Dio sus primeros pasos en el Escañolense y en el Torredonjimeno.

Con una propuesta de buen trato de balón y fútbol alegre, llega al Xerez DFC con el reto de revertir la situación, este miércoles se pondrá manos a la obra y debutará el domingo ante el Antoniano.