Bello, tras el cese de Antonio Fernández: "En el fútbol mandan los resultados y nuestro nivel de exigencias es alto"

El Xerez DFC tras el cese este domingo de Antonio Fernández por la dinámica negativa del equipo, que le tiene instalado en puestos de descenso tras las primeras ocho jornadas de competición en las que sólo ha ganado un encuentro en el Grupo 4 de Segunda RFEF, ya busca nuevo entrenador y con un perfil muy marcado, "que conozca a la plantilla, que se adapte a sus características y que domine el Grupo 4", explica Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC.

Los primeros nombres no han tardado en aparecer y el responsable de la parcela deportiva del club ha recibido infinidad de ofrecimientos. "En estos casos siempre pasa lo mismo y aparecen nombres que son increíbles. Ahora, lo importante es acertar con el sustituto para que sea capaz de revertir la situación". La intención del club es que el nuevo inquilino del banquillo debute el domingo (17:00) en Chapín frente al Atlético Antoniano.

Bello presenció el partido en el Francisco de la Hera que el equipo perdió por 3-2 y que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Admite que "tras la derrota me llegó el calentón con los jugadores porque se repitió el guión de partidos anteriores. Al descanso nos teníamos que haber ido 0-2 o 0-3, nos fuimos con empate a uno y acabamos perdiendo sin ser inferiores al rival, no entiendo qué pasa. Tengo en mis manos un proyecto con un nivel de exigencias muy alto y no lo podemos bajar, la responsabilidad es grande. Hemos hecho un esfuerzo grande para aumentar el nivel de la plantilla y, sinceramente, hasta ahora y nos hemos enfrentado ya a equipos que están peleando por el play-off, no ha habido nadie que nos haya pasado por encima, en todos los partidos hemos competido y hemos tendido nuestras opciones".

El director deportivo azulino sobre la salida del entrenador explica: "En el fútbol mandan los resultados y el rendimiento y la clasificación lo dice todo. Antonio es un trabajador impresionante, se desvive por su trabajo, nos salvó la temporada pasada y le estamos muy agradecidos, pero esta campaña algo está fallando, estamos en descenso. Tomar la decisión no ha sido fácil, me ha dado mucha pena, pero no me podía temblar el pulso. El domingo por la mañana quedé con él para comunicarle el cese y mes costó, es muy pronto y entiendo perfectamente su situación".

Antonio Fernández ha acudido en la mañana de este lunes al entrenamiento, que ha sido dirigido por el preparador físico José Antonio Seda, para despedirse de los que han sido sus jugadores y ha cerrado su etapa como técnico azulino. Junto a él se marcha su segundo entrenador, César Sánchez.