Diego Galiano y las claves del triunfo del Xerez CD en Yecla

El entrenador del Xerez CD, Diego Galiano, vio a su equipo "muy serio" en La Constitución, donde el Deportivo sumó los tres puntos en un extraordinario partido, coral y en el que destacaron por encima del buen nivel general Nané, autor de dos goles, y Mati Castillo, que hizo el tercero. Galiano apunta que su equipo no perdió su identidad en ningún momento, alabó el trabajo de Nané y del resto del grupo, lamentó la lesión de Ricky, que "parece que se ha roto" y agradeció el apoyo de los aficionados que se desplazaron desde Jerez.

Pregunta.Diego, valoración del partido.

Respuesta.Creo que hemos hecho un partido muy completo de principio a fin, hemos estado muy serios a nivel defensivo y con balón hemos tenido mucha movilidad, mucha precisión y creo que en el cómputo global de equipo competitivo serio, en un contexto de campo quizá que no es el nuestro, sin perder la identidad de tener balón, creo que es un partido muy serio. Nos han hecho el gol al final, que me jode, pero bueno, bien.

P.Hacía tiempo que no se veía en La Constitución un equipo que le supiera jugar así al Yeclano en este campo.

R.Vine aquí hace dos años y perdí el partido. Y bueno, al final tengo una serie de jugadores, un estilo trabajado y cuando los entrenadores solemos hacer inventos porque vamos a un sitio donde el rival es fuerte en su campo y juega de una forma y tú quieres en una semana trabajar todo lo bien que hace el rival con balón para contrarrestarlo al final pierdes tu identidad.

P....

R.Creo que dentro del contexto de campo no hemos perdido la identidad, hemos tenido el balón, hemos sido valientes, pero sí es cierto que cuando nos hemos puesto por delante el equipo ha sabido juntarse, ha sabido salir en transiciones. .

P.El Yeclano no había perdido y ni siquiera había encajado goles aquí.

R.Esto es el fútbol, hay equipos que hacen cosas bien, como el Yeclano, y ahora llegamos nosotros, que nos venía faltando gol durante el año, y ganamos. Creábamos situaciones y nos estaba faltando gol y hoy hemos tenido pegada. El fútbol a veces es muy caprichoso, pasan cosas que uno no espera. Mi equipo puede ir a cualquier campo al 100% y ganar, como también si no somos capaces de igualar el nivel competitivo de cualquier equipo podemos perder en cualquier sitio.

P.Nané ha aprovechado la oportunidad.

R.Quizás venía trabajando bien, nos hacía falta y ha hecho dos goles y ha estado también en el tercer gol. Que coja sensaciones, que el año pasado hizo ocho goles la temporada y esperemos que este año pueda igualarlo, superarlo y que siga trabajando al 100% y al servicio del equipo, que al final las oportunidades llegan.

P.La mala noticia es la lesión de Ricky, aunque Bless ha estado a buen nivel.

R.Se ha resentido y creo que se ha roto. Y Bless es un tío que trabaja como un león, da igual donde lo ponga, es un tío competitivo, y al final es lo que vengo hablando, lo que vengo pidiéndole al grupo durante toda la temporada, que cuando te llegue la oportunidad hay que aprovecharla, que hay que entrenar para cuando te llegue. Lo mismo que Nané, Bless o Hugo, lástima el palo que ha dado, le hubiera venido bien para su confianza ese gol. Yo creo que las plantillas tienen que trabajar, que demostrarle al entrenador que está equivocado, y cuando te ponga me tienes que demostrar estoy equivocado,. A lo mejor Nané tenía que haber jugado antes, seguramente la culpa sea de mí. Pero que el día a día es primordial, el trabajo del grupo es primordial y que nadie va de los brazos es la esencia en un equipo de fútbol.

P.El equipo sigue quinto, en puesto de play-off de ascenso y le da una alegría a los aficionados que se han desplazado.

R.Bueno, yo quiero ser como todo el mundo, yo quiero ser el mejor en todos lados, el más guapo en todos lados, pero esto en el fútbol es muy difícil, hay que ir partido a partido, esos datos yo ni los pienso ni los miro, me centro en el día a día, en preparar el siguiente partido, en dejarnos el alma y a seguir, que todavía queda mucho. Sabemos dónde estamos, sabemos la esencia de este club, sabemos que la gente viene a animarnos a todos lados y yo lo agradezco, sentirte respaldado en cualquier campo por tu gente no tiene precio. Espero que se vayan contentos por el gran partido que hemos hecho y agradecerles que nos acompañe a todos lados.