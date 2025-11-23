Extraordinaria victoria del Deportivo en La Constitución (1-3)

El mejor Xerez CD de la temporada ha aparecido en La Constitución para convertirse en el primer equipo capaz de marcar y ganar en casa del Yeclano. Un doblete de Nané y un gol de Mati Castillo, los mejores de los azulinos en Yecla, le han dado al Deportivo los tres puntos al cuadro de Diego Galiano, que sigue quinto con 21 puntos, empatado con La Unión y Lorca y a tres del Águilas, nuevo líder del Grupo 4 tras la sorprendente derrota del Extremadura en el Francisco de la Hera frente al hasta ahora colista Almería B.

Nadie había sido capaz de marcar esta temporada como visitante en La Constitución... hasta que ha llegado el Deportivo de Diego Galiano para derribar el muro yeclano con dos tantos de Nané, el primero de penalti y el segundo tras un gran centro de Mati Castillo, quien en la segunda mitad anotaba el tercero recogiendo el rechace de un lanzamiento de Nané al larguero. La victoria pudo ser incluso mayor porque Hugo Díaz, en su primer partido como titular, se encontraba con el palo en un disparo desde la frontal.

Tres novedades

Diego Galiano tenía la duda de Bless o Hugo Díaz para entrar en sustitución del sancionado Adri Rodríguez y se decantó por la segunda opción, retrocediendo su posición Jaime López a la medular junto a Ismael. Ricky Castro ha sido otra novedad en el once tras dos semanas fuera por una lesión muscular y el chipionero ha ocupado el lateral izquierdo. Charaf le dejaba todo el carril zurdo metiéndose por dentro y Mati Castillo iniciaba el juego por la banda derecha. Arriba, también salía de inicio Nané por Moussa Sissokho.

Ricky se lesionó en la primera mitad, una de las malas noticias que deja el triunfo en Yecla. / Xerez CD

La primera de la tarde fue para el Yeclano tras una pérdida de Charaf a la altura del banquillo xerecista. Xabi recuperaba y ponía rápido el balón al corazón del área, donde Babacar remataba por encima del larguero. Aguantó bien el Deportivo los primeros minutos de los locales y poco a poco fue cogiéndole el pulso al encuentro. Ismael se hacía fuerte en la medular junto a Jaime López y Mati Castillo comenzaba a tener protagonismo en su nueva demarcación de banda derecha. En una de ellas, el extremo avanzó hasta el área del Yeclano y ponía un centro al que no llegó Nané por centímetros.

Dos penaltis y lesión de Ricky

Tuvo el Xerez CD dos ocasiones clarísimas, en la primera Charaf no enganchaba con todo a favor un claro remate a pocos metros de la portería y absolutamente solo y en la siguiente los azulinos pedían penalti en un disparo de Mati Castillo que tocaba en la mano de Nani. La acción pareció claramente punible, pero Lidón Rocamora no señaló los 11 metros.

Inmediatamente después, contratiempo importante para los xerecistas. Ricky, que reaparecía tras dos semanas fuera por lesión, sentía un pinchazo en un sprint y tenía que abandonar el terreno de juego. Galiano movió piezas, dio entrada a Bless en el lateral izquierdo y ordenó el cambio de las bandas, pasando Mati a la izquierda y Charaf al lado contrario.

0-1. Nané, de penalti

A la media hora, de nuevo Mati Castillo, el mejor de los xerecistas en la primera mitad, lo intentaba desde la esquina del área, apareciendo el jerezano Borja Martí -hijo del exportero azulino Ramón Martí- para desviar a saque de esquina. Y tras el córner, Xabi impedía el remate de Hugo Díaz en otra jugada que a primera vista pareció penalti, el segundo en pocos minutos.

Nané celebra su segundo gol en Yecla. / Xerez CD

Y a la tercera fue la vencida, quizá en el menos punible de los tres. En otro saque de esquina, un defensa local agarraba ligeramente a Hugo Díaz cuando buscaba el remate y Lidón Rocamora señalaba, ahora sí, la pena máxima. Nané tomó la responsabilidad y engañaba a Borja para hacer el 0-1 y convertir al Xerez CD en el primer equipo que marca esta temporada en La Constitución.

0-2 (40') Nané

Sin solución de continuidad, el Deportivo hacía el segundo antes del descanso, llevando de nuevo la firma del delantero cordobés. Charaf ponía un centro desde la derecha que la defensa del Yeclano despejaba hacia la frontal, allí Jaime López intentaba con la zurda el disparo, saliéndose un 'churro', pero el balón le caía a Mati Castillo, que encaraba a su par y casi en la línea de fondo ponía el esférico al segundo palo, por domnde aparecía Nané para rematar de cabeza materializando el segundo de su cuenta particular.

La segunda parte arrancaba con un saque de esquina para el Yeclano y un disparo que se marchaba a la izquierda de Ángel de la Calzada. Era previsible la salida en tromba de los locales buscando un gol que les metiese en el partido y que el Deportivo tenía que estar especialmente atento en tareas defensivas. El Yeclano forzaba tres córners en los cinco primeros minutos y en el tercero de ellos Fadel estaba a punto de hacer el primero rematando junto al palo. Y en la contra, Mati Castillo ponía de nuevo a prueba a Borja Martí, que salvaba a su equipo del tercero con una buena estirada.

Salva De la Calzada y 0-3 de Mati

El Yeclano era otro tras el descanso, comenzó a acosar al Deportivo y Ángel de la Calzada emergió para realizar un paradón que evitaba el 1-2. El meta azulino metía la manopla abajo en una acción de reflejos y en la contra llevada entre Nané y Charaf acababa con un lanzamiento del palaciego que Borja atrapaba en dos tiempos sin demasiados problemas. No perdonó el Deportivo a los 57 minutos, poniéndole la guinda al partido con el tercero, obra de Mati Castillo. Charaf habilitó con un pase espectacular a Nané y el de Bélmez estuvo a punto del hat-trick; el balón golpeaba en el larguero y Mati, llegando desde atrás y siguiendo la jugada como tienen que hacer los extremos metía la bota derecha para empujar al fondo de la red.

Charaf felicita a Mati Castillo tras el 0-3. / Xerez CD

Adelantó líneas el Yeclano y aparecieron los huecos para el Deportivo, que se podía poner las botas en el tramo final de partido. El colegiado anulaba el 0-4 y el hat-trick de Nané por fuera de juego y posteriormente, en otra jugada anulada por posición antireglamentaria, Bless fallaba a puerta vacía. Galiano quitaba del campo a Charaf y Mati para dar entrada a Leo Vázquez, que se situaba como extremo izquierdo, y Franco Júnior para encarar los últimos veinte minutos.

De nuevo De la Calzada apareció con una buena intervención a disparo de Nani desde unos 20 metros y acto seguido Loren Bianco remataba de cabeza flojo y a las manos del portero xerecista. Hugo Díaz disparaba al palo derecho y a dos minutos del final el Yeclano encontraba el camino del gol con un lanzamiento lejano de Jordan que no pudo atajar De la Calzada.