Dónde ver el Águilas - Xerez CD de la tercera jornada en Segunda RFEF

El Xerez CD afronta este domingo la segunda salida de la temporada en la tercera jornada de Liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF midiéndose al Águilas, uno de los serios candidatos a pelear por el play-off de ascenso a Primera Federación.

Los azulinos parten este mismo sábado a tierras murcianas después de entrenar en el Antonio Gallardo de Arcos, con una convocatoria de 20 futbolistas de la que se deberán caer tres jugadores.

Diego Galiano ha descartado casi al cien por cien al defensa azulino Moisés, con un proceso vírico desde el pasado miércoles que le ha debilitado bastante y que le ha impedido entrenar. Además, Zelu, autor del primer gol contra el Antoniano la pasada jornada, arrastra molestias en un abductor y aunque no está descartado, su concurso se antoja complicado.

Los xerecistas se van a medir a un Águilas que ha sumado en las dos primeras jornadas. En la inaugural, vencía al Yeclano Deportivo (2-1) en el derbi comarcal y la pasada semana rescataba un punto en Linares.

El choque, que arranca a las 18:30 en El Rubial, se va a poder seguir en la plataforma fcplay.footballclub.pro, la misma por la que se pudo ver en la modalidad online el primer partido de liga frente al Puente Genil.