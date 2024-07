Echa a andar el Xerez CD 24/25

Jerez/Llegó la hora de la verdad. El nuevo proyecto del Xerez CD en Segunda RFEF tras el brillante ascenso del pasado curso como campeón del Grupo X y con José Carlos Checa a la cabeza por segunda campaña consecutiva ha echado a andar este martes por la mañana. Era la fecha marcada en rojo en el calendario y elegida para empezar una pretemporada que debe servir al conjunto azulino para prepararse en las mejores condiciones para el debut oficial de la liga 24/25 el próximo 1 de septiembre ante un rival que conocerá el día 23 y también se estrenará en Chapín o lejos de Jerez. Por delante, un ejercicio ilusionante en la nueva categoría.

Tras el reconocimiento médico del lunes, los futbolistas han saltado al césped de La Granja a las nueve de la mañana con el calor apretando para llevar a cabo las primeras carreras. La mayoría de los jugadores, tanto los del pasado curso como los que han firmado, han llegado en perfectas condiciones físicas y casi nadie se ha dejado ir en las vacaciones de verano.

Y los futbolistas no estaban solos en su primer día 'en la oficina'. El consejo de administración casi al completo les ha recibido sobre el mismo verde. Juan Luis Gil, presidente azulino, y los consejeros Jorge Garrido, Alan Romero, Alejandro Calderón y Miguel Gutiérrez, mano derecha del director deportivo Miguel Ángel Rondán, no faltaron a la cita. El máximo responsable de la parcela deportiva también estuvo presente. Y un nutrido grupo de aficionados tampoco quisieron perderse las primeras acciones sobre el verde de sus jugadores.

Checa dio sus primeras instrucciones a la plantilla. / Miguel Ángel González

El mandatario azulino, los dirigentes, técnicos y futbolistas hicieron piña en el centro del campo. Y Gil dio la bienvenida a los futbolistas, les presentó a los consejeros, les explicó el funcionamiento del club y a quien tenían que dirigirse para solucionar cualquier problema que tuvieran y les pidió "máximo compromiso y darlo todo por el club, igual que nosotros lo vamos a dar por ellos".

Tras la charla, la primera sesión de trabajo de la doble programada por los técnicos. Los futbolistas se dividieron en grupos y fueron rotando en cada uno de ellos para completar ejercicios con y sin balón. Sergio Castaño, que defendió la camiseta azulina durante las temporadas 05/06 y 06/07 en Segunda División, será el preparador físico y se estrenó pisando fuerte. Los ejercicios de fuerza con balones medicinales y bandas elásticas obligaron a los jugadores a realizar sus primeros esfuerzos importantes.

Serguo Castaño, nuevo preparador físico del equipo, muestra a los jugadores un ejercico con balón medicinal. / Miguel Ángel González

Caras nuevas

El Deportivo arrancó la pretemporada con ocho caras nuevas, Adolfo Romero, David García, Ricky, Ulloa, Iago Díaz, Sergio López, Misffut y Nané y no han aparecido por el entrenamiento los tres jugadores que no cuentan para la próxima temporada, Rodri, Antonio Jesús y Álex de Rueda, por lo que todo hace indicar que el acuerdo con ellos para rescindir sus contratos no va a tardar.

Todos ellos se unieron a los jugadores que han renovado o que siguen del pasado curso Isma Gil, Santos, Ramón, Paco Torres, Geovanni, Álex del Río, Reina, Adri, Migue García, Álvaro Durán, Charaf, Perottti, Diego Domínguez y Armengol. Del mismo modo, finalmente hay cuatro jugadores a prueba. A Losada, Diego Arana y Josete se ha unido el joven centrocampista de 23 años Alejandro Escudero, que las dos últimas campañas ha militado en el Betis C que entrena el exerecista Capi y que militó en la Estrella San Agustín. Igualmente, hay varios canteranos que han comenzado a trabajar con la primera plantilla como el portero Mateo, Samuel o Iván Ramos, hijo de Juan Pedro, que

Los xerecistas han tenido ya su primera toma de contacto con el balón. / Miguel Ángel González

Primera semana de pretemporada

Los azulinos tendrán una primera semana cargada de trabajo, todos los días tendrán dos sesiones, menos el viernes, que entrenarán por la mañana y por la noche (21:00) disputarán su primer partido de la pretemporada. Será su primera toma de contacto seria con el balón. Los de Checa se enfrentarán al Zona Sur en La Granja. El sábado tendrán pádel por la mañana y ya no volverán a ejercitarse hasta el lunes.