Elogios del técnico del Águilas hacia Diego Galiano: "Ha llegado a base de trabajo y de demostrar"

Adrián Hernández 'Patiyoso', técnico del Águilas, rival este domingo del Xerez CD en la tercera jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF, ha afirmado que su equipo recibirá en El Rubial "a un histórico" del fútbol español y, sobre todo, ha ensalzado la figura del míster azulino, Diego Galiano, del que destaca que sabe imprimir un "sello propio" a sus equipos. El técnico murciano, que ha regresado esta campaña al Águilas procedente del Yeclano, espera hacer un fortín de su campo esta temporada y comenta que "deberemos ser nosotros mismos y estar concentrados todo el partido" para llevarse los puntos.

El Águilas ha arrancado la temporada con una victoria en casa frente al Yeclano Deportivo y un buen punto sumado en Linarejos y ahora afronta un encuentro contra el Xerez CD del que avisa de su potencial, aunque se centra en los suyos: "Me preocupa sobre todo que seamos nosotros mismos y tener un nivel de concentración mental los 95 minutos, seguro que eso nos va a dar rédito en el campo, es uno de los aspectos más importantes, no tener esas microdesconexiones que estamos llevando a cabo".

Con las bajas de Josema y Ángel en Linares, Patiyoso ha tenido que improvisar en el lateral izquierdo. Para esta jornada, ambos tienen opciones de entrar en la convocatoria, pero quizá es prematuro la titularidad, por lo que el técnico podría decantarse por Espinosa o Ebuka. Así lo explica: "Jose ya ha entrenado y estará en convocatoria y Ángel está un poco más en duda, pero tiene opciones, aunque no vamos a correr ningún riesgo. ¿Nos trastoca? Nos adaptamos, para eso tenemos jugadores que saben hacer diferentes funciones y nos dan diferentes soluciones".

El Águilas, como la temporada pasada, quiere hacerse fuerte en El Rubial, un campo que fue un fortín hasta la llegada del Juventud Torremolinos en el tramo final de liga y donde también ganó el Antoniano de Diego Galiano, ahora técnico del Xerez CD: "La idea que tenemos es los equipos vengan con ese miedo psicológico de saber que vienen a un campo que aprieta mucho, que no encuentras por dónde meterle el colmillo, que cuando pierdes puntos son accidentes... Eso es lo que queremos conseguir, pero estamos lejos todavía".

Y del Xerez CD y concretamente de su técnico, apuntaba: "Como su propio nombre indica es un histórico y Galiano me merece todo el respeto, me he enfrentado a él, es de los que no llega ahí por escribir bien en redes sociales, ha llegado a base de trabajo y de resultado y de demostrar. Sé que trabaja bien los equipos y en su época en el Antoniano dio muy bien rendimiento, tiene un sello propio y este año tiene una plantilla superior. Tiene futbolistas muy capaces que le da un punto más competitivo que en el Antoniano porque tiene jugadores más diferenciales, pero también más presión".