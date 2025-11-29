El empresario británico Mark Campell, nuevo director general Xerez CD

El empresario británico Mark Campell se ha convertido en nuevo director general del Xerez CD, SAD, según ha anunciado la entidad este sábado en un comunicado. El nuevo integrante del organigrama del club lleva más de catorce meses colaborando estrechamente con los actuales consejeros del Deportivo y ahora se integra de forma plena en el órgano de gestión de la entidad para reforzar su estructura profesional.

Campell cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito financiero y en la gestión deportiva y "su experiencia le ha permitido analizar en profundidad los modelos de éxito en el fútbol moderno, identificando los errores que deben evitarse y los desafíos estratégicos a los que se enfrentan los clubes en la actualidad", indica el Xerez CD en su nota de prensa. Igualmente, añade: "Se trata de una persona profundamente capacitada para asumir la dirección general del club, siguiendo una línea de trabajo continuista con el objetivo de profesionalizar todavía más la entidad".

En declaraciones a los medios oficiales del club, el nuevo director general ha indicado que su labor estará centrada en "impulsar el lado empresarial del club. Nos enfocaremos en garantizar y aumentar los ingresos, controlar los gastos y optimizar la inversión de los recursos. Así, como apoyamos al equipo dentro del campo, debemos respaldar al club fuera de él para asegurar su supervivencia a largo plazo".

Foto de familia del consejo de administración del Xerez CD junto a Mark Campbell. / Xerez CD

El empresario también ha tenido palabras para los aficionados azulinos: "Los seguidores pueden tener la seguridad de que el liderazgo actual del club está en muy buenas manos. Quiero dar un paso adelante, tampoco realizando grandes cambios, con el objetivo de llevar al equipo a otro nivel. Mi compromiso es con la transparencia. Quiero que el club sea abierto con sus seguidores, que los escuche y los involucre más. Los aficionados son nuestros principales clientes, y fortalecer esa relación será uno de mis grandes retos en los próximos meses".

El Xerez CD concluye resaltando que "este nuevo movimiento reafirma la apuesta decidida del consejo de administración por seguir reforzando su estructura interna, profesionalizar todos sus ámbitos de trabajo y construir una entidad más sólida y sostenible para el futuro".