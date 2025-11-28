Jaime López, mediapunta del Xerez CD, no volverá a jugar hasta 2026

Se confirmaron los peores pronósticos. Jaime López, mediapunta del Xerez CD que se ha lesionado en el entrenamiento de este viernes en el Pedro Garrido, ya conoce el alcance de su lesión. El jugador azulino acudió nada más finalizar la sesión de trabajo a realizarse las primeras pruebas y han desvelado que sufre una rotura en la unión miotendinosa del gemelo interno de la pierna derecha. De este modo, su ausencia en el partido de este domingo (18.00) ante el Real Jaén está totalmente confirmada.

Los servicios médicos del club estiman que el jugador sevillano, según evolucione su recuperación, estará de baja entre tres y cuatro semanas. De este modo, dice adiós a 2025 y ya no reaparecerá, si todo marcha por los cauces normales, hasta el próximo 4 de enero, día en el que se disputa el derbi ante el Xerez DFC. Hay que tener en cuenta que el último compromiso del año es el sábado (17:30) 20 de diciembre ante el Extremadura en el Francisco de la Hera.

López es una baja muy importante para Galiano, ya que hasta el momento había sido titular en los doce partidos de liga que se llevan disputados, había ido de menos a más y le había puesto su firma a un gol, en el empate en Linarejos frente al Real Jaén.

Además de la baja de Jaime, el Deportivo se ha quedado muy mermado para hacer frente a la escuadra de Manolo Herrero, ya que tampoco podrán jugar los igualmente lesionados Josete y Ricky ni los sancionados Adri, Ismael y Charaf y son serias dudas De la Lama y Leo Vázquez. Chacartegui, por contra, es el único xerecista que entrará en la lista después de varias semanas apartado de los terrenos de juego por una fascitis plantar.