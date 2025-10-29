El entramado defensivo del Xerez CD funciona: es el equipo menos goleado del Grupo 4

El Xerez CD ya está inmerso en la preparación de su partido del domingo (12:00) en Linarejos ante el Linares, que se encuentra en un mal momento, y lo hará con la tranquilidad y la confianza de llegar con los deberes hechos, aunque con dos bajas importantes, las de Josete, que tendrá que estar casi dos meses parado por su rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha, y Adri, con una contractura, y la duda de Franco, que este jueves ha realizado carrera continua en un entrenamiento que ha llevado a cabo su equipo con la lluvia como protagonista en el Pedro Garrido.

El Deportivo se presentará en Linares después de sumar diez de los últimos doce puntos y el aval de ser el equipo menos goleado del grupo 4 con cinco dianas encajadas, las mismas que Salerm Puente Genil y La Unión en las ocho jornadas de competición que se llevan disputadas. Los de Diego Galiano han ido a más y, especialmente, han mejorado bastante en el plano defensivo, que durante la pretemporada le costó perder partidos y en las primeras jornadas de liga, igual. Otro dato importante es que en esos ocho enfrentamientos, el Deportivo ha sido capaz de dejar su portería a cero en cuatro ocasiones.

El Xerez CD abrió la temporada en un partido en el que dejó malas sensaciones en el Manuel Polinario frente al Salerm Puente Genil y perdió 2-1 sobre la campana (89'). Los dos goles que encajó fueron por fallos defensivos, el primero en un saque de esquina y el segundo en un centro mal defendido. Fue un aviso a navegantes. La escuadra azulina caía en un campo que no se le da nada bien ante un recién ascendido.

En la segunda jornada, en Chapín solventó la papeleta con autoridad y se impuso 2-0 al Atlético Antoniano, luego igualó a cero en Águilas y ya comenzó a mostrar una mejoría en atrás. Sin embargo, en la cuarta jornada en casa volvió a fallar. El Estepona, que llegaba ahogado y en la zona baja de la tabla, fue superior al Deportivo, especialmente en la primera mitad, y se llevó los tres puntos con un gol en el descuento (0-1).

Con presión, llegó el complicado desplazamiento a Melilla y salió airoso, empató a uno un partido en el que Abdlah en el inicio del segundo acto había adelantado a los norteafricanos. Los xerecistas apretaron los dientes y con un jugador menos por la expulsión de Ricky (81') igualaron con una diana de Mati Castillo. Tras esas tablas, en la sexta jornada en Chapín no podía fallar ante el filial del Almería. Ganó (1-0) con más diferencia sobre el verde que en el marcador. Tercera portería a cero.

La séptima jornada le deparaba uno de esos encuentros marcados en rojo en el calendario, ya que debía visitar al Recre en el Nuevo Colombino. La afición se volcó y más de mil seguidores le arroparon en un compromiso que supo solventar por 1-2 en un choque muy serio en defensa, en el que no concesiones a su rival. Y, por último, el domingo llegaba a Chapín el líder Deportiva Minera de Checa, que marchaba primera. El compromiso era tremendamente complicado y el Deportivo respondió realizando su mejor encuentro hasta el momento, ganando por 1-0 con un golazo de Charaf, mostrándose firme y superior al rival.