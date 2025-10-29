Ricky, lateral del Xerez CD, será 'centenario' el domingo en Linares

Ricky Castro cumple su segunda temporada consecutiva en el Xerez CD y la tercera en su carrera como jugador, ya que antes defendió la elástica azulina en Tercera RFEF con solo 20 años, y el lateral derecho este domingo en Linarejos frente al Linares, si es titular como todo indica, disputará su encuentro número cien en Segunda RFEF, una categoría que cumple cinco cursos y en los que él ha participado en todos con tres equipos diferentes y con números similares, 33 choques en cada uno, Xerez DFC, Antoniano y Deportivo.

Se estrenó en la categoría en el Xerez DFC en la campaña 21/22 de la mano del jerezano Pérez Herrera. Llegó para militar en en el filial, pero el entrenador azulino confió en él, fue citado en tres oportunidades y terminó participando en dos encuentros, Don Benito, 1-Xerez DFC, 2 y Xerez DFC, 1-Tamaraceite, 0. En el siguiente ejercicio, tras su buen rendimiento, dio el salto a la primera plantilla y, pese al descenso, fue uno de los pocos jugadores que rindieron a un buen nivel. El lateral tuvo minutos con los tres entrenadores que pasaron por el equipo, Pérez Herrera, Francis y Romerito, jugó 31 partidos y marcó tres goles, al Atlético Sanluqueño en El Palmar, al Vélez en Chapín y al Utrera, también en Chapín.

Después de su periplo en el Xerez DFC firmó en el Antoniano de Diego Galiano, su entrenador ahora en el Xerez CD, y volvió a responder con una excelente temporada, en la que el equipo logró una meritoria permanencia y fue el preludio del éxito de Galiano el curso siguiente, cuando clasificó al cuadro lebrijano para disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF y superó la primera ronda. Tomó parte en 33 choques, uno de ellos de Copa del Rey, con el Lugo en Lebrija, y vio puerta en dos ocasiones, la primera desde el punto de penalti en la 14ª jornada ante el Manchego, tanto que le dio a los suyos la victoria, y el segundo contra el Águilas (3-2), que servía para empatar a uno, ya que los visitantes se habían adelantado con un tanto de Karim.

Ricky marcó la pasada temporada un gol, en el derbi en Chapín ante el Cadiz Mirandilla que acabó 1-1. / Miguel Ángel González

El regreso, con buena nota

Volvió al Deportivo la campaña pasada y le dio la razón a la dirección deportiva justificando su regreso con un curso notable, aunque las lesiones le impidieron jugar más. En la primera vuelta estuvo apartado de los terrenos de juego más de un mes y se perdió seis partidos entre las jornadas 7 y 13. Hasta ese momento, había disputado todos los encuentros y todos los minutos y Checa perdía una pieza clave. En total, jugó finalmente 27 partidos, 26 de ellos como titular, acumuló casi 2.400 minutos, dio varias asistencias y anotó un gol, el del empate a uno en Chapín en la primera vuelta contra el Cádiz Mirandilla justo antes de su lesión.

En verano cumplía contrato y tardó en dar el sí, pero finalmente se decantó por renovar para formar parte de un proyecto ilusionante liderado por Diego Galiano, un entrenador que le conoce y al que él conoce a la perfección tras su paso por el Antoniano. No ha comenzado con la misma fuerza del pasado año, pero se ha ganado la titularidad, ha tomado parte en seis partidos, cinco de inicio, se ha perdido uno por su expulsión en el Álvarez Claro contra el Melilla y ya ha 'mojado', fue contra el Antoniano, su exequipo. En Linares, si se cumplen los pronósticos será 'centenario' en Segunda RFEF.