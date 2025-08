El Xerez CD ya tiene el mismo convenio con el Ayuntamiento que el Xerez DFC

Día histórico para el Xerez CD. El Deportivo vuelve a tener, después de más de una década plagada de problemas para poder jugar y entrenar en su propia ciudad, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y es idéntico al que posee el Xerez DFC y al que tendrá próximamente el Jerez Industrial. Así lo ha desvelado José Ángel Aparicio, delegado de Deportes, en la firma protocolaria del documento que ha tenido lugar este lunes por la tarde en una sala de prensa de Chapín abarrotada de aficionados azulinos que no han querido perderse un momento tan especial e importante para su club. El acuerdo, más allá de permitir al club el uso de Chapín para sus partidos y del Pedro Garrido para entrenar, es fundamental por lo que conlleva a nivel institucional y social.

El acto lo abrió el delegado de Deportes: "Llevábamos ya bastante tiempo trabajando sobre este tema y hemos firmado un convenio exactamente igual que el que tiene el Xerez DDC y el que va a tener el Jerez Industrial. De este modo, los tres equipos de la ciudad tendrán un convenio con el Ayuntamiento. Nuestros servicios jurídicos y económicos han estado en continuo contacto con Pepe Cepero, del Bufete Cepero i Salido, y entre todos han cerrado el acuerdo".

Por su parte, Juan Luis Gil, presidente azulino, que estuvo acompañado por sus consejeros, se mostró radiante: "Este momento supone un ante y un después tras todas las trabas e impedimentos que ha tenido que soportar el Xerez Club Deportivo en los últimos doce o trece años. Por desgracia, no parecíamos un equipo de Jerez, parecíamos un equipo de otra ciudad que no era la nuestra. Gracias al trabajo y al esfuerzo de muchos xerecistas hemos logrado que nuestro Ayuntamiento, que también ha puesto empeño y le ha dedicado mucho tiempo, firmase este convenio. Esto parecía imposible hace años, pero con esfuerzo todo se consigue".

El mandatario azulino, igualmente, resaltó que "me gustaría agradecer al Partido Popular lo que hemos conseguido. Queramos o no, el Xerez Club Deportivo ha sido la institución que más le ha dado a nuestra ciudad, la que tiene más masa social y por historia y por todo, qué mínimo que tener lo que tienen otros equipos de la ciudad. Parecía que había miedo a que nuestro equipo luchara en igualdad de condiciones. A partir de ahora, gracias a nuestro Ayuntamiento, vamos a tener lo mismo que han tenido los otros equipos. Mínimo pedíamos eso. Como siempre digo, el Xerez CD será lo que los xerecistas quieran y los xerecistas quieren que vuelva a ser muy grande".

Aparicio firma el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Xerez CD. / Eduardo Rabaneda

El Xerez CD por derecho propio vuelve normalizado a su casa con este convenio, estamos al corriente con el Ayuntamiento y por eso ha sido posible la firma" — José Cepero - Abogado del Xerez CD

José Cepero explicó sobre el convenio que "las condiciones son muy similares a las de otros clubes. Desde un primer momento, mantuvimos una actitud dialogante con el Ayuntamiento, en el que sentido que no queríamos más ni tampoco menos y, de hecho, planteamos la posibilidad de suscribir un convenio conjunto para la normalización de las relaciones entre la ciudad y sus clubes. Al final, necesitábamos una normalización impositiva tributaria para la firma porque así lo establece la ley, y una vez conseguida se nos abrieron las puertas y llegó el reconocimiento a la labor y a tanto trabajo desplegado. No me quedo en los matices, me quedo con los grandes trazos y ya podemos decir que el Xerez CD por derecho propio vuelve normalizado a su casa con la firma de este convenio".

La prescripción de la millonaria deuda que el Xerez CD arrastraba con Hacienda tras el recurso presentado por la entidad ha influido a la hora de la firma, pero Cepero también argumentó que "ha influido, pero lo que impone la ley es la regularización tributaria con el propio Ayuntamiento. Tenemos peleas a nivel nacional, autonómico y local, pero con la local ya estamos al corriente y por eso se ha suscrito este convenio".

Y en cuanto a la deuda nacional mandó un nuevo mensaje optimista. "Por el momento no hay noticias, pero las habrá. Este tipo de cosas van despacio. La pelea con la Agencia Tributaria ha durado casi seis meses, desde febrero que interpusimos el recurso. Hemos presentado también batalla por los dos millones que restan y si todo va fenómeno, como esperemos que vaya, seis meses ya es un triunfo para no tener que recurrir a tribunales y solucionarlo por vía administrativa. Que reconozcan la contundencia de nuestra argumentación es importante, queda pelea y vamos a ganar una nueva batalla".