El Estepona no permitirá en su estadio a aficionados con indumentaria del Xerez CD en Tribuna y Fondo

El CD Estepona, rival este domingo del Xerez CD a partir de las doce del mediodía en el Francisco Muñoz Pérez de la localidad costasoleña, ha lanzado un comunicado en sus redes sociales acerca de la organización del partido, señalando que no va a permitir a aficionados del Xerez CD que vistan indumentaria del conjunto azulino y que en caso de detectarse por la seguridad privada serán desalojados. La medida, como era de esperar, ha tenido rápida respuesta entre varios seguidores del Deportivo y no precisamente para bien.

La entidad malagueña expresa en su comunicado que en la taquilla del estadio "sólo se podrán comprar entradas de la zona de Tribuna y de Gol (Fondo). No se venderá ninguna entrada de la zona de Preferencia", grada que se ha destinado para los 500 xerecistas que se desplazarán por la mañana hasta Estepona. El club, igualmente, advierte de que "no se podrá entrar a Tribuna ni a Gol con indumentaria o accesorios que se identifiquen con el Xerez CD. En caso de que alguien acceda con dicha indumentaria, los miembros de seguridad podrán reconducirle a la salida del estadio, sin derecho a reembolso del importe de la entrada".

Y, en otro orden de cosas, el Estepona también lanza "un mensaje de apoyo y solidaridad con las zonas afectas por el temporal en nuestra comunicac y pedir a los aficionados del Xerez CD la máxima precaución y responsabilidad en la carretera. Estepona os recibirá con los brazos abiertos para disfrutar del fútbol".