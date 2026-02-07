Galiano: "Fuera de casa somos peligrosos aunque nuestras últimas actuaciones no son buenas"

Diego Galiano y el Xerez CD han preparado como buenamente se ha podido el partido que este domingo a partir de las doce del mediodía tienen que afrontar en Estepona. La borrasca Leonardo obligó al técnico a suspender el entrenamiento, jueves y viernes trabajó el equipo en Picadueñas, "aunque nos ha caído un buen golpe de agua" y este sábado ha sido Marta la que ha interferido en el entreno. Al mal tiempo, Galiano pone buena cara y asegura que su equipo está "preparado" para intentar sumar los tres puntos ante un rival que ha mejorado con su nuevo técnico, el tercero de la temporada, y que se ha reforzado para intentar el 'milagro' de la permanencia.

Rival

Como el Melilla, Galiano piensa que el Estepona tiene "una plantilla con un potencial muy bueno, jugadores de superior categoría, muchos de ellos han jugado play-off con sus anteriores equipos. Nadie esperaba que el Estepona estuviera en la situación que está. Sabemos que con el último cambio de entrenador, con los cambios que han hecho la plantilla, el equipo está siendo mucho más competitivo, está empezando a puntuar y sabemos que nos vamos a encontrar un partido muy complicado porque ellos en casa querrán quedarse con los puntos para intentar luchar por la permanencia. Nosotros tenemos que tener muy claro que en cada partido nos vamos a encontrar que todo el mundo nos quiere ganar, que somos un equipo que está más arriba y cuando estás arriba los equipos se extramotivan. Hay que intentar ir a por el partido desde el principio".

A domicilio

El Deportivo ha perdido tres de sus últimas cuatro salidas y la que ganó fue en Almería remontando en el descuento. El técnico reconoce que las últimas actuaciones a domicilio "no están siendo buenas", pero apuntaba igualmente que "fuera de casa somos siempre peligrosos. Pienso que cuando eres muy fuerte en tu casa todo lo que sumes fuera de ella es lo que te hace marcar la diferencia. Entonces, creo que hay que ir sin miedo y a por todas fuera de casa, intentar ganar. Estamos capacitados para traernos los puntos de cualquier campo".

Chuma

Galiano podrá contar con Chuma, el tercer y último fichaje del mercado de invierno y que viene a reforzar la delantera azulina. El técnico apunta que "está un poco de falto de ritmo de competición porque viene de tiempo de no intervenir, pero viene fino, viene en forma y es cuestión de tiempo que lo tengamos al 100%. Su licencia está disponible ya y es cuestión también de ir metiéndolo poco a poco, ir dándole minutos para que también el trabajo que va haciendo en el día a día vaya cogiendo ritmo de competición. Creo que es un jugador que nos puede aportar, un tío que sabe lo que es meter goles aquí y en otra categoría superior y creo que viene con la edad perfecta, con la madurez de un futbolista y el estado óptimo físico creo que lo tiene, es cuestión de coger un poquito de ritmo e integrarse con los compañeros y empezar a competir".

Mercado invernal

El técnico está contento con el cierre de mercado invernal y cree que "el nivel" del equipo ha subido. "Lo hablé con Gallo y le dije que estaba muy contento con el equipo, pero todo lo que creamos que puede venir para mejorar o hacernos un poco mejores o sumar, era bienvenido. Y creo que las dos incorporaciones que se ha hecho la dirección deportiva han sido muy acertadas. Esperemos que podamos disfrutar en el campo y que sea en forma de puntos y de juego".