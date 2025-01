Un gol en el descuento evita el triunfo del Xerez CD en Estepona

El Xerez CD se ha dejado dos puntos en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona ante más de mil xerecistas en las gradas. El Deportivo se adelantó con un tanto de Santisteban en la segunda mitad, pero el equipo local apretó hasta el final y en el tiempo de descuento -como en Chapín en la primera vuelta- acababa con la imbatibilidad de los azulinos. El empate deja un mal sabor de boca en la expedición xerecista porque ya se saboreaban los tres puntos, pero visto con perspectiva debe ponderarse, el equipo suma una semana más sin perder y se mantiene en los puestos de play-off de ascenso.

Tres cambios

Checa sorprendió a propios y extraños dando la titularidad a Antonio Santos en detrimento de Isma Gil, que llevaba seis porterías consecutivas a cero. El meta sevillano no jugaba desde la derrota en el Pedro Garrido contra la Balompédica Linense y ha regresado este domingo a la portería azulina. No ha sido el único cambio del míster nazareno, ya que también ha tenido que suplir las bajas de los sancionados Paco Torres y Josete, aunque aquí no ha habido sorpresas y Ramón García y Adolfo han sido titulares. Sí ha sorprendido Checa con la posición del almeriense, que ha ocupado el lateral izquierdo y Ricky el derecho para tapar a Mati Castillo y las caídas del jerezano Hugo Rodríguez; mientras que Adolfo ha acompañado a Geovanni en el centro de la defensa. El resto del equipo ha sido el mismo que derrotó en Chapín por la mínima al Recreativo Granada.

Arrancó el Estepona con una chispa más de ritmo, llevando peligro por la banda izquierda entre Mati Castillo y Hugo Rodríguez, que le sacaba la amarilla a Adri antes del primer cuarto de hora. Los locales se acercaron en un par de oportunidades a balón parado, sobre todo en un disparo que tapaba Adri y que llevaba dirección portería. El Deportivo salía a la contra, pero le faltaba algo de paciencia. Armengol no supo ver a Iago entrando solo por el carril del diez y poco después forzaba también la cartulina recibiendo una fuerte entrada de Mirapeix.

Armengol trata de marcharse de Caro, que corta el balón con el brazo. / xerez cd

El Estepona llevaba muchísimo peligro a balón parado y al cuarto de hora se pudo adelantar el equipo de Carlos Cura en un saque de esquina raso que remataba absolutamente solo Juanan Aguilera. Por fortuna para el Deportivo, Adolfo sacaba bajo palos y el posterior remate de chilena de Caro se marchaba fuera por muy poco, cantando la grada de Tribuna gol por el efecto óptico.

El Xerez CD buscaba constantemente los cambios de juego, de Geovanni a Iago y de Adolfo a Nané, pero fue en una recuperación de Ricky en el centro del campo y un taconazo de Reina el que dejaba solo a Misffut descolgándose en el pico del área, pero el centro del centrocampista fue defectuoso y la defensa local despejaba el peligro. Se entonaba el equipo de Checa mediada la primera parte, se ajustó defensivamente y el Estepona no llegaba ya como al inicio del encuentro.

La tiene Nané

A la media hora Liceras evitaba el primero del Xerez CD en una contra bien llevada por Ramón. El lateral izquierdo metió un gran pase a Nané y éste en lugar de dar el pase atrás donde estaba Armengol se la quiso jugar casi sin ángulo, pero su disparo pegaba en el cuerpo del portero, marchándose el balón a saque de esquina. Respondió el Estepona de inmediato con un gran pase filtrado de Jorge hacia Mati Castillo, teniendo que salir Santos a los pies para evitar que la jugada acabase en algo perjudicial para el XCD.

La afición xerecista llenó la grada de Preferencia del Francisco Muñoz Pérez. / Xerez CD

En el tramo final, Armengol provocaba otra falta con el añadido de una cartulina amarilla para Juanan Aguilera, pero a renglón seguido Ricky tenía que frenar en falta a Mati Castillo y también veía la amonestación, en su caso la quinta de la temporada, por lo que será baja el próximo domingo en el partido contra La Unión Atlético. La primera mitad acababa con una falta de Misffut que botaba Hugo Rodríguez, peinaba Fran Callejón, perdiéndose la pelota por línea de fondo sin mayor peligro para la integridad del marco de Santos.

Un cambio en el descanso

Checa dio la alternativa a Taufek, el último fichaje del mercado de invierno, al inicio de la segunda mitad quitando a Armengol colocándose en punta, mientras que Nané siguió en la banda izquierda, al menos en este inicio de la segunda parte. Pero el Estepona es el que pudo adelantarse nada más comenzar los segundos cuarenta y cinco minutos en una jugada de Mati Castillo, recortó a Ricky y buscó el palo izquierdo de Santos, apareciendo el meta azulino para evitar el 1-0. Duró poco más Nané en la banda, situándose a los diez minutos de la reanudación arriba, pasando Iago a la izquierda y Taufek a la derecha.

Pasaban los minutos y ni Estepona ni Xerez CD se acercaban a las poterías de Santos y Liceras. Carlos Cura introducía altura en ataque con Ake y Dago y Checa también movía sus piezas, dando entrada a Santisteban por Nané y De la Lama por Reina, extenuado. Liceras tuvo que salir a los pies de Taufek en una contra azulina despejando a la banda. Iago, listo, la puso en juego enseguida y el centro de Ricky lo atrapaba el portero local con Santisteban presto al remate.

Aparece el de siempre: 0-1

Se salvó el Deportivo a un cuarto de hora del final gracias a un fuera de juego de Mati Castillo, que superó en el remate a Santos perforando la meta azulina. De la Mata Martínez anuló el tanto del esteponero y del 1-0 se pasaba al 0-1 en un abrir y cerrar de ojos. Ramón buscó a Misffut en línea de tres cuartos, éste filtró a Santisteban, que aguantó el empellón del central, se plantó ante Liceras y le batía haciendo el primero en el Francisco Muñoz Pérez y explotando la grada de Preferencia donde se concentraba la afición xerecista.

Al Deportivo le tocaba defender y al Estepona irse arriba y dejar huecos atrás. Ramón García, en un choque con Mariano Ake, sufría un golpe en la cara y tenía que marcharse mareado, entrando Lidueña, colocándose Misffut en el lateral izquierdo. Metió el miedo en el cuerpo el Estepona en una entrada de Candelas por la banda izquierda y centro al segundo palo donde ni Dago ni Ake pudieron rematar absolutamente solos.

Empate en el descuento

El Estepona encerró al Deportivo en los últimos minutos y en la última jugada del partido empataba por medio de Ramón Blázquez, rematando a placer y a bocajarro a Santos, que poco pudo hacer para evitar el tanto que igualaba el partido, mientras los visitantes reclamaban una falta sobre Misffut. No hubo tiempo para nada más y al Deportivo se le escapaban dos puntos, además de ver perforada su portería tras seis metas a cero.