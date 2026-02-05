El Xerez CD pide a sus aficionados "priorizar la seguridad" en el desplazamiento a Estepona

A la espera de la decisión que tome este viernes la RFEF con respecto a la suspensión parcial o total de la vigresimosegunda jornada de Liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF debido a los efectos de la borrasca Leonardo y de la que entrará este sábado, el Xerez CD ha recomendado a sus aficionados "priorizar la seguridad y extremar la precaución" en caso de que decidan desplazarse el domingo hasta Estepona. Como se recordará, el club malagueño ha facilitado al Deportivo un total de 500 entradas, la mitad de las que dio la pasada temporada. Aún así, la afición se iba a movilizar en masa hasta tierras costasoleñas -el club pone a la venta los billetes este viernes-, aunque el anuncio del club llamando a la prudencia pueda retraer a algunos.

En un comunicado, la entidad traslada "públicamente su más sincero agradecimiento a toda la afición por el apoyo incondicional que demuestra jornada tras jornada, una vez más reflejado en la elevada demanda existente por las 500 entradas facilitadas por el CD Estepona, una cantidad que se antoja insuficiente para satisfacer la demanda del xerecismo. En este sentido, ante la situación meteorológica adversa que sufre nuestra región, la entidad insta a extremar la precaución en los desplazamientos, teniendo en cuenta además que la grada destinada al sector visitante es descubierta y que no todos los aficionados podrán acceder a un recinto que, en su configuración habitual, estaría preparado para acoger a un número mucho mayor de espectadores", se dice en la nota.

El Xerez Club Deportivo recuerda a los aficionados que prefieran seguir el partido desde casa que cuentan con dos alternativas disponibles: la retransmisión local en Triunfemos Webdirecto y la narración en directo a través de Radio XCDplay en YouTube y apunta que "entiende y respeta la decisión individual de cada aficionado, a quienes recomienda encarecidamente priorizar su seguridad y extremar la precaución, dadas las actuales condiciones de carreteras, lluvia y viento".