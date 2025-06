Fran Corrales se marcha del Xerez CD "dolido, pero con la cabeza alta"

"Gracias por estas 7 temporadas. Gracias por todos los momentos vividos. Gracias a todos los técnicos, jugadores, compañeros, directivos, patrocinadores, ayudantes, prensa y AFICIÓN. Ahora toca ayudar desde la grada al equipo de mi vida... Os quiero y os echaré mucho de menos". Con estas palabras se ha despedido Fran Corrales del Xerez CD. El que ha sido entrenador de porteros del club azulino las últimas temporadas no continúa en el cuerpo técnico tras la llegada de Diego Galiano al banquillo. El entrenador trae su propio staff -Antonio José Borrego se encargará de la portería a partir de esta pretemporada-. El club comunicaba este pasado jueves a Corrales que no sigue en la entidad.

Fran Corrales se marcha "dolido, pero con la cabeza alta por el trabajo que hemos realizado todos estos años". Afirma que "no me esperaba" esta comunicación porque "tenía esperanzas" de que siguieran contando con él. "Todavía estoy en proceso de duelo, como se suele decir, asimilándolo porque confiaba en que me dijeran que soy un hombre de la casa y esperaba continuar porque soy un hombre de club. Han sido siete años en el primer equipo, estos últimos años hemos estado bien, pero en los anteriores nos hemos comido todo lo malo y creo que no han sabido valorarme todo lo que hemos hecho, en ese sentido estoy un poquito dolido. Pero bueno, el fútbol es así también y hay que entenderlo. Me quedo con todas las muestras de cariño que he recibido cuando he comunicado en redes sociales mi marcha".

Con licencia de entrenador UEFA A, Fran Corrales fue segundo entrenador del Xerez CD en la temporada 18/19 con Juan Pedro Ramos, Nene Montero y Antonio Calle, acabando esa campaña al frente del banquillo después de que la marcha del exdelantero azulino al no poder tramitársele la ficha. Al año siguiente fue utillero compaginándolo con otras funciones y es a raíz de la llegada de Juan Carlos Gómez en su primera etapa cuando ya pasa a desempeñar las funciones de entrenador de porteros. "Estos siete años han dado para mucho, muchas penurias, de tener que ir a comprar agua y fruta antes de los partidos porque no teníamos, de hacer 'vaquitas' para pagar a los árbitros, con 300 personas en La Granja. Y ver ahora una media de 7.000 personas en Chapín es increíble e inimaginable. Me voy con ese orgullo y con la cabeza alta del trabajo que he realizado y el granito de arena que he puesto".

Por sus 'manos' han pasado numerosos porteros -Iván Ares, Fran Sánchez, César, Montoya, Marc Vito, Satoca, Salvi Carrasco, Isma Gil y Santos, entre otros- y sin desmerecer a ninguno, ha tenido una especial afinidad con Isma, que tampoco va a continuar en el club: "Tanto personal fuera del campo como a la hora de trabajar me ha ayudado mucho porque todos tenemos días buenos, regulares y malos y él ha sabido levantarme. He tenido grandes porteros. Marc Vito es un portero de gran nivel y Santos tiene un gran futuro, llegó aquí 21 años y me ha dado muchas lecciones de madurez pese a su juventud".