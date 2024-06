"Tal como está el fútbol en Jerez, ninguno llegamos a ningún lado"

El Xerez CD y Miguel Ángel Rondán han escenificado el acuerdo que cerraron en la tarde del pasado miércoles en una rueda de prensa que han ofrecido el presidente del club, Juan Luis Gil Zarzana, y el director deportivo en la sede de la entidad azulina. El 'Capi' renueva dos temporadas al frente de la parcela deportiva, en un proyecto que se quiere consolidar a medio y largo plazo y también para su estabilidad profesional, aunque si el equipo no conserva la categoría en Segunda RFEF, Rondán dejaría de pertenecer a un club al que lleva ligado en distintas períodos desde 1986.

El director deportivo tiene ahora por delante la difícil misión de configurar una plantilla competitiva para una Segunda RFEF que en su Grupo 4 es de las más fuertes de España. Valga el dato de que tres de los cuatro equipos en play-off lograron el ascenso de categoría. El equipo tiene trece jugadores con contrato, aunque no todos tienen garantizada la continuidad, mientras que del grupo de jugadores que han quedado libres interesan varios.

Rondán, en su presentación, ha comentado que el proyecto pasa por estabilizar al en Segunda RFEF y que aunque no hay que dejar de soñar con cotas mayores, lo importante es "no dar un paso atrás" en forma de descenso, argumentando que el regreso del club al fútbol profesional es poco menos que una quimera con la afición repartida en dos clubes. El director deportivo ha señalado que "aquí es muy difícil ilusionar a la gente y al mismo tiempo decir que hay que estar con los pies en el suelo. El club ha pasado por una fase muy dolorosa a la que no hay que volver y para ello hay que decirle a la gente que apoye porque la aspiración es el fútbol profesional pero sin dar paso atrás".

Miguel Ángel, junto al presidente Juan Luis Gil. / Manuel Aranda

El fútbol en Jerez

No obstante, añadía una dosis de realismo: "Tenemos que ser conscientes de que lo que hay actualmente en la ciudad es una afición dividida y los presupuestos y los ingresos no son los mismos. Tenemos que ser muy conscientes todos -remarcando ese 'todos'- de que en la situación que están los dos clubes más potentes de la ciudad ninguno de los dos llegará a ningún lado. Es imposible que este club, teniendo media afición en otro sitio, llegue a algún lado". Así que "sobreviviremos en la Segunda RFEF, con muchísima suerte pelearemos por algo más, pero lo importante es no bajar de ahí y hacernos fuertes. Es lo más importante que yo veo. Lo demás no entra dentro de mi parcela. Es muy difícil ascender otra vez, vamos con menos presupuesto que muchísimos equipos, hablño de UCAM, Águilas, Melilla, el mismo San Fernando, clubes que van a estar muy por encima en cuanto a presupuesto y plantilla. ¿Que nosotros como siempre buscaremos bueno, bonito y barato y que nos salgan como este año jugadores sub-23 que han sido muy baratos para el club y nos han dado un plus muy grande? Ojalá, pero siempre hay un riesgo cuando no tienes poderío.

Plantilla

"La idea de plantilla es seguir en la misma línea, hay que subir el nivel porque las categorías están para algo. Hemos sido un muy buen equipo de Tercera con muchísimos jugadores aprovechables para Segunda RFEF, pero hay que dar un salto de calidad al equipo si queremos aspirar a algo más. De momento, tenemos 13 jugadores con contrato y donde va a radicar la dificultad es en las plazas sénior y depende de cómo se mueva el mercado y de la gente a la que podamos aspirar habrá alguna baja o no. Pero en principio, habrá que ver lo que se pone en el mercado a nuestro nivel es mejor de lo que tenemos".

Así que el objetivo es "para mí, estabilizar. Que no se pierda la ilusión y se deje de soñar, hay que soñar siempre y cuando empiezas una competición piensas en quedar primero, pero donde nunca puedes volver es a lo que hemos pasado. Hay que ir con paciencia,. estabilizarlo todo y que la marea que ha vuelto a defender el escudo de toda la vida sea cada vez mayor porque eso hará que podamos tener más recursos para apostar por gente".

El presidente y el director deportivo bromean durante la comparecencia de prensa. / Manuel Aranda

Número de fichajes

"Vamos a hacer muchas apuestas a nivel de sub-23 y después donde tenemos que hilar muy finos es en los séniors, si vamos a tener cuatro o cinco plazas a lo más para gente contrastada ahí tenemos que estar tranquilos y seguros de que lo que vayamos a incorporar nos vaya a sumar, si nos equivocamos ahí es donde podremos tener un problema".

Rondán ya confeccionó la plantilla del equipo que ascendió a Primera y siempre contando con pocos recursos económicos. Recuerda que "la única vez que tuve dinero fue en el Málaga y se consiguió Champions pero así ficha cualquiera. Lo difícil es ver a un jugador que no juega y tú piensas que te va a venir bien por sus condiciones, caso Armengol, por ejemplo, y diría que todos salvo Álvaro (Durán), que tuvo la rotura del cruzado; el rendimiento de Santos, Geovanní, Perotti... mejor imposible. Fueron apuestas 'baratas' que al final nos dieron ese plus, pero todos los años no voy a tener una varita, aunque hasta ahora no me quejo".

Fichas profesionales

Por normativa, de las 22 fichas que puede hacer el club para militar en Segunda RFEF, 14 tienen que ser profesionales. "Buscamos que los que vayan a tenerla ya la hayan tenido antes porque reduce el coste de la primera inscripción. A los primeros que se les está ofreciendo ficha P es a los que ya las han tenido con anterioridad", confesaba el director deportivo.

Renovación

Y con respecto a su continuidad comentaba que "todo el mundo me conoce, he demostrado a lo largo de mi vida que siempre he querido estar cerca de casa y cerca de este club, creo que soy de los jugadores que más temporadas he estado en la plantilla del primer equipo, he hecho de todo, desde coordinar la cantera a ser entrenador del segundo equipo, del primer equipo, he sido director deportivo en varias etapas e incluso dimití del Málaga de Champions para venir al Xerez. La pelea por renovar aquí es que el primer paso debía ser profesionalizar el club porque creemos que debe ser así, y el segundo, dar estabilidad. El tema económico es importante pero yo dejé de reclamar 400.000 euros con sentencia judicial, que cualquiera puede verla, para que el club viviera, no creo que el tema económico sea importante; lo es porque hay que subsistir, pero más que eso era tener estabilidad y por eso se han firmado dos años, aunque lógicamente si el club desciende yo estoy de acuerdo en no continuar, está firmado", señaló.