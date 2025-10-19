Galiano, sincero: "Estoy muy feliz con el triunfo, pero el Recre no mereció irse de vacío"

El Xerez CD se impuso al Recre en el Nuevo Colombino por 1-2 en un partido muy disputado y en el que le tocó sufrir para regresar con los tres puntos y brindar un triunfo a los más de mil aficionados que le acompañaron. Diego Galiano, técnico azulino, se mostró muy feliz con los tres puntos, pero aseguró que el Recre no mereció perder y valora de forma muy positiva la raza que tuvo su equipo para "ponerse el mono de trabajo, currar, defender con orden y ser capaz de hacerle daño a la contra".

–¿Les salió el partido que esperaban?

–Me esperaba tener un poco más de protagonismo con el balón. Ellos, por su buen hacer, me lo han quitado durante muchas fases del partido, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, estoy contento con el trabajo de mis jugadores y también es cierto que nos hemos enfrentado a un equipo, que trata bien el balón, que llega con gente. A nosotros nos venía faltando la falta de acierto y aquí, con tres o cuatro ocasiones que hemos creado, hemos metido dos goles. El fútbol es así. Ellos, después del gol, han sido los dominadores del juego, nos encerramos, pero en el tramo final del campo defendimos muy bien y no hubo muchas situaciones claras de gol. Tuvimos una contra en la que nos pusimos por delante y es verdad que después del 1-2 pudimos sentenciar y no fue así. Pero bueno, contento por el partido.

–¿El encuentro fue más táctico que vistoso?

–Hemos acabado los dos equipos fundidos, ha sido una alegría de partido. En los primeros veinte minutos nos costó adaptarnos por la presencia de Domínguez, pero luego estuvimos bien. La variante de meter a Adri muchas veces de tres o de dos también ha dado su fruto, pero quizás nos ha faltado un poquito de profundidad en la primera parte. Insisto, nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo, a un equipo que está muy bien trabajado, que hace las cosas bien, pero cuando hay runrún eso no ayuda. A veces el fútbol es ingrato, creo que el Recre no mereció irse de vacío de este partido. Me voy contento por los tres puntos, pero me gusta ser sensato y sincero. Ellos han tenido más protagonismo con el balón, nosotros hemos defendido bien y a nivel de ocasiones sí estuvimos parejos. De todos modos, mi equipo tuvo la raza que hay que tener cuando se está sufriendo en un campo de fútbol, se puso el mono trabajo, se dio cuenta de que queabía que currar. Curramos, estuvimos ordenados y en la que hemos tenido a la contra les hemos hecho daño.

–Se quedó sin delanteros y apostó por Franco como falso nueve...

–Estábamos viendo que no salíamos, nos estaba costando salir, y si teníamos opciones de salir era a los espacios. Nané es otro tipo de jugador, es más de jugar de espalda, más rematador apostamos por Franco, que es un chaval que como tenga situaciones de espacio, es muy difícil de contrarrestarle. El plan nos ha salido bien, pero nos podía haber salido mal también por la falta que ha hecho, que nos ha metido Leo, el golazo que nos ha metido. Franco es Franco, eso es así... Tiene unas condiciones espectaculares, hay que intentar poco a poco ubicándole la parte superior del cuerpo, que es donde mandan los futbolistas, y si crece a nivel mental, creo que puede ser un jugador muy importante para nosotros.

–Más de mil xerecistas en la grada...

–No es normal en este tipo de categoría encontrarte un estadio así, es una alegría. Cuando vine en Tercera aquí no me pareció normal lo que viví y en esta oportunidad, menos. Me lo llevo para mí. No sé el tiempo que tardaré en volver aquí, pero es una maravilla salir a un campo de fútbol a trabajar y encontrarte tanta gente viendo tu trabajo, y encontrarte mil personas de tu club animándote sin parar. Me puedo llamar dichoso, me puedo considerar un privilegiado de la vida por tener situaciones de estas con el fútbol, que es lo que más me gusta.

–Después de esto, ¿qué le pide a esa afición?

–Lo tengo muy claro, aquí estamos todos de paso y el que queda es el club y el club es de sus aficionados. Hay que tener pies de plomo, en esta categoría te pinta la cara cualquiera, ni hace tres semanas éramos una banda, ni ahora somos el City de Pep Guardiola. Hay que tener las cosas claras, seguir trabajando, que es que no hay ningún partido fácil, ninguno, seguro.