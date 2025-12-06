Galiano, tras la derrota del Xerez CD en Murcia: "No podemos dar tantas facilidades"

Diego Galiano compareció en la sala de prensa de La Condomina lamentando que su equipo, en la segunda parte, tuviera tantas ocasiones de gol que no supo materializar. Achacó los goles del UCAM a dos momentos de falta de contundencia defensiva y aseguró que hay que trabajar en esos detalles y más en partidos tan igualados como el de este sábado en el campo murciano. No le puso un pero a sus jugadores en la segunda mitad, ya que "hicimos todo lo que un equipo tiene que hacer cuando va por debajo" en el marcador y sí reconoció que en la primera les faltó.

Resultado excesivo

"Entramos al partido con una ocasión muy clara de ellos a balón parado, que creo que después ha sido a posteriori... no creo que haya habido muchas situaciones claras de gol de peligro de ellos. Y antes de terminar la primera parte, regalamos el primer gol, no estamos contundente en una acción y nos cuesta el gol. Entramos en la segunda parte bien, y en la primera un desajuste igual nos meten el segundo. Quizás con pocas situaciones de peligro han tenido mucha pegada, que esto también es fútbol. Creo que hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras de gol, no han entrado y lo hemos intentado hasta el final. En la segunda parte hemos sido protagonistas del juego y hemos tenido situaciones de peligro, hemos generado muchas ocasiones de gol, pero no hemos acertado cada gol".

Un XCD superior desde el 46'

Con los cambios de Zelu y Adri mejoró el equipo en la reanudación y llegaron las ocasiones. Galiano explicaba los cambios. "Hemos decidido hacer un cambio para intentar tener más continuidad con balón, que en la primera parte nos estaba costando y se ha conseguido, hemos logrado con balón meterlos en su campo, hemos generado muchas situaciones de peligro, pero aún así no nos ha valido para generar gol ni para sacar nada positivo de aquí".

Goles en minutos clave

"Sí, pero cuando das tantas facilidades, lo más normal es que te hagan daño y más ante un equipo como este, que tiene gente de mucho nivel arriba, con mucha pegada. Nosotros creo que hemos hecho en la segunda parte lo que tiene que hacer un equipo que va por debajo, hemos intentado ir a por el partido, hemos arriesgado, hemos sido valientes, hemos generado situaciones de peligro, hemos generado muchas ocasiones de gol, pero no ha querido entrar. Entonces, hay que seguir, ver lo que hemos hecho mal, cuidar los detalles, porque en esa categoría hay que cuidar los detalles. En un partido tan igualado no podemos dar tantas facilidades para que nos hagan gol, porque después hacer uno cuesta mucho trabajo. Hay días que pasas por el área y la metes y hay días como este que tiene muchas ocasiones claras de gol y no la metes. Entonces, no podemos dar tantas facilidades".

Reacción

"A pesar de la derrota, el equipo ha hecho muchísimas cosas bien, tanto con balón como sin él. Hemos sido protagonistas, hemos generado ocasiones de gol, hemos tenido muchas ocasiones claras de gol, pero no ha querido entrar. Creo que hemos hecho en la segunda parte todo lo que tiene que hacer un equipo y no nos ha valido. Entonces, a mejorar muchas cosas de la primera, que no hemos estado bien en muchos momentos.

Desplazamiento

Pese al día festivo por el puente, el Xerez CD no estuvo solo en Murcia, acompañado por un buen número de aficionados, cosa que agradeció el técnico. "Ellos no nos dejan, siempre estamos apoyados en cualquier sitio de esta categoría, nos animan, y creo que nos hemos dejado el alma para llevarnos algo positivo, pero no ha podido ser. Agradecerles su apoyo y su ánimo. Nosotros seguiremos trabajando para darle alegrías".