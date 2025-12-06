Un mal Deportivo cae en La Condomina víctima de su escasa intensidad defensiva (2-0)

El Xerez CD se ha dejado los tres puntos en La Condomina en un mal partido de los xerecistas ante un UCAM Murcia que se ha llevado el gato al agua aprovechando dos errores del equipo de Diego Galiano y poco más. El Deportivo 'tiró' la primera parte, en la que apenas llegó a las inmediaciones de Ackermann y sufrió el 1-0 en una jugada de escasa intensidad defensiva. En la segunda mitad, cuando mejor estaban los xerecistas, llegó el mazazo del 2-0 y a partir de ahí y con el partido muy cuesta arriba y sin nada que perder sí llegaron las opciones para recortar distancias. Las tuvieron Mati, Charaf e Ismael, el colegiado pasó por alto un claro penalti a Zelu -también se pidió otro a Ismael y a Moi- y en el tramo final Sissokho y Franco también pudieron recortar. El UCAM sigue sin perder en su estadio y es el mejor local del grupo, mientras que el XCD sufre la segunda derrota a domicilio y la cuarta de la temporada.

Cero sorpresas

No hubo sorpresas en la alineación inicial que presentó el Deportivo en La Condomina. Galiano dio la titularidad a Bless después del gran partido que el nigeriano hizo frente al Real Jaén y volvieron al equipo tanto Isma como Charaf relegando a la suplencia a Zelu y Franco. Hugo Díaz repitió dorsal de titular por tercera semana consecutiva, arriba Nané, en un gran estado de forma, y la defensa invariable con Javi Rodríguez y Chacartegui en los laterales y Moi y Guille Campos en el centro de una zaga liderada desde atrás por Ángel de la Calzada.

Salva De la Calzada

El encuentro comenzó con un tremendo susto para el Xerez CD. Guille Campos se lió en la salida de balón, no se quitó la pelota de encima, la perdió y cometió una falta lateral que estuvo a punto de costarle muy caro al equipo de Galiano. Urcelay puso el esférico en el corazón del área y allí Julito se adelantaba a todos para rematar centrado. De la Calzada salvó sobre la línea, el balón le quedó de nuevo franco a Julito y de nuevo el meta jiennense tapaba huecos, se hacía grande y evitaba el 1-0. En esa acción se lesionaba Julito, que tenía que abandonar el terreno de juego minutos más tarde y entrada en su lugar Dani Aquino.

El primer acercamiento del Deportivo fue superado el minuto diez en una buena transición de Chacartegui. El lateral dobló a Mati Castilo, que no pudo superar a su par, cedió en banda derecha a Javi Rodríguez y el centro del lateral derecho lo remataba de cabeza Hugo Díaz, flojito a las manos de Ackermann.

Javi Ramírez celebra el 1-0 al Deportivo. / UCAM Murcia

El cambio y otro posterior parón por un 'chocazo' entre Pontones y Charaf enfriaron el partido, que ya de por sí tenía poco ritmo entre dos equipos que intentaban elaborar pero sin demasiado acierto en los metros finales. Una buena recuperación de Ismael presionando muy arriba le llegaba a Charaf, este jugaba con Hugo Díaz y el disparo del atacante lo tapaba un defensa. Posteriormente, Mati Castillo, poco activo en el primer tramo del encuentro, ponía un centro raso que no remataba nadie, paseándose el esférico por el área pequeña.

1-0 (35') Javi Ramírez

Había dado un paso adelante el UCAM, que encontró el premio a los 35 minutos en una jugada de escasa intensidad defensiva de los xerecistas. En un balón colgado al segundo palo, Pontones peleó por evitar que el balón se marchase por línea de banda, le hizo un túnel a Hugo Díaz, que podía haber frenado al atacante murciano pero se desentendió de la jugada. El extremo también evitaba que la pelota se fuese por línea de fondo tirándose al suelo, recuperaba la verticalidad y ponía el balón atras para que Javi Ramírez rematase a puerta, entrando el balón con la colaboración de Chacartegui en el intento del defensa azulino de salvar el gol.

Le tocaba al Xerezx CD reaccionar y Chacartegui ponía un buen balón al área que Nané no pudo concretar. Luego, el lateral izquierdo botaba horrible una falta lateral y así moría una primera mitad muy floja de los jugadores de Galiano, que apenas llegaron con algo de peligro a la meta de Ackermann. Una producción muy pobre.

Dos recambios: Zelu y Adri

Galiano introdujo dos variantes tras el paso por los vestuarios para buscar la reacción del equipo. Quitó a Bless, que había visto una tarjeta amarilla al filo del descanso, y también abandonaba el terreno de juego Hugo Díaz, entrando Adri Rodríguez y Zelu. Comenzó a tener el balón el Deportivo, tocando y tocando pero sin apenas profundidad ante un UCAM que se hundía en defensa para salir a la contra.

Mazazo (2-0)

Otro desajuste defensivo le costó al Xerez CD el segundo de la mañana en La Condomina. Héctor Fernández le ganaba la espalda a Mati Castillo en la banda izquierda, puso el balón al área, allí Soto disparaba, la pelota tocaba en un defensa visitante y le caía franca a Dani Aquino, que de cabeza hacía el segundo.

Charaf intenta controlar con un recurso. / Jaime Benítez

La tuvo por partida doble el Xerez CD para recortar distancias tras un gran pase de Adri Rodríguez a Chacartegui. El lateral izquierdo la ponía al segundo palo, allí aparecía Mati Castillo, cuyo remate lo repelía Ackermann y el rechace iba a parar a Charfa, que pegaba mordid y entre Omar y el meta evitaban el tanto que hubiera metido en el partido al equipo de Diego Galiano.

Reacción sin premio

Más clara aún fue la de Ismael a media hora del final. El centrocampista robaba cerca del área, tenía a Charaf y a Nané a ambos lados, pero siguió con el balón, dejó en el suelo a un defensa pero definió muy mal, al medio donde estaba Ackermann y en el rechace se dejaba caer al sentir el contacto con un defensa, costándole además la amarilla. Entraron Franco y Jaime Fuentes por Mati Castillo y Javi Rodríguez.

Penalti al limbo

El choque entraba en la recta final. Los azulinos lo seguían intentando y en otra llegada Chacartegui -el mejor de los xerecistas en La Condomina- ponía a prueba a Ackermann, quitándose de encima la pelota el meta local. Zelu era objeto de un clarísimo penalti que Albadalejo García pasó totalmente por alto y Galiano se la jugaba dando entrada a Moussa por Ismael, pasando a jugar con dos puntas. Un disparo de Urcelay, con el Deportivo ya volcado, pudo ser el tercero, yéndose el balón a la derecha de De la Calzada.

Sissokho tuvo en un remate de cabeza el 2-1, pero Ackermann se lanzó bien a la derecha para detener el remate. Y más clara aún fue la de Franco, con todo a favor enviaba fuera en la última acción del partido.