Un gol de Mati Castillo da al Deportivo un sufrido triunfo ante el colista (1-0)

El Xerez CD ha despedido 2025 en Chapín con un agónico triunfo ante el Atlético Malagueño gracias a un gol de Mati Castillo a los 22 minutos. El Deportivo, superior a su rival desde el primer momento, no supo sacar partido a las numerosas oportunidades que generó, perdonó y le tocó sufrir en exceso contra un colista descarado, que jugó bien y que no marcó porque De la Calzada estuvo muy seguro. Demasiado sufrimiento para una escuadra azulina que se mantiene en la zona noble de la tabla. La debilidad defensiva de los visitantes quedó patente desde los primeros momentos del encuentro, pero a los xerecistas les faltó pegada y acierto en la toma de decisiones. Lo importante era ganar y lo consiguió.

Adri Rodríguez recuperó la titularidad en el centro del campo en lugar de Bless. / Manuel Aranda

Dos cambios

Tras la derrota ante el UCAM la pasada jornada en La Condomina (2-0), Galiano realizó dos variantes en el once. Al centro del campo regresó Adri Rodríguez en lugar de Bless y Hugo Díaz se quedó en el banco y entró Zelu. La portería fue para De la Calzada, Javi Rodríguez y Chacartegui ocuparon los laterales, Moi y Guille Campos el centro de la zaga, Adri Rodríguez e Ismael la medular, con Zelu Charaf y Mati Castillo por delante y Nané fue el referente. El filial se plantó con lo mejor que tenía y con juveniles en la lista que terminaron teniendo minutos.

Minutos de tanteo

Como suele hacer en cada jornada pese a los resultados adversos, entró al partido con ganas, intentando llegar al portal de De la Calzada, pero se ahogaba en su intento por falta de finalización o por caer en un par de acciones en fuera de juego. El Xerez CD también lo intentaba, pero tampoco lograba abrir la lata. Su acción más clara llegó a los nueve minutos con un saque de esquina botado por Zelu que no pudo rematar bien de cabeza Adri Rodríguez por muy poco cuando se encontraba totalmente solo.

Con protestas por parte del público y de los jugadores contra un colegiado que no señaló una clara falta sobre Zelu cuando se había marchado por la banda y se disponía a pisar área, llegó una doble acción para los malagueños, primero con una acción personal del Houssam que reclamó penalti y luego con un disparo de Arriaza.

Mati Castillo dedicó el gol a su tía Fina. / Manuel Aranda

1-0, Mati Castillo

Al Xerez CD le costaba tener la posesión y no se encontraba demasiado cómodo. Pero el Deportivo no estaba dispuesto a dar demasiadas concesiones porque necesitaba los tres puntos para no perder su posición de privilegio en la tabla y en una de sus primeras transiciones rápidas y claras en ataque se adelantó en el marcador. Mati Castillo, el más listo de la clase, se adelantó a la defensa y superó a Álex Mateo tras un pase de la muerte perfecto de Chacartegui. 1-0. Minuto 22. Lo más complicado ya estaba hecho. El atacante azulino dedicaba el tanto a su tía.

Con el subidón del gol, el equipo azulino acarició el 2-0 con una falta desde la frontal del área que ejecutó Zelu y se marchó fuera por muy poco junto al poste. Los de Galiano mandaban ante un rival que lo hacía bonito, pero al que se le veían claramente las costuras a nivel defensivo. Nané también buscó el gol con un lanzamiento desde la frontal de la frontal del área y en el 35', De la Calzada demostró su seguridad, realizando un paradón con el pie y la rodilla en tierra sobre la línea de gol para evitar el empate. Rubén protagonizó una bonita acción por la banda izquierda, en la que se marchó de su par y puso un excelente balón a Badiola, que se topó con el meta xerecista.

Charaf estuvo activo en la medular. / Manuel Aranda

Ocasiones desaprovechadas

A la contra, Mati Castillo (37') acarició el 2-0. Se plantó en el área tras marcharse por su banda, encaró a Álex Mateo en su salida y le cruzó el balón de cine, pero se le escapó por centímetros. La grada se desesperaba y no era para menos. Seguía el 1-0 cuando el equipo ya hacía méritos para más. Dejaba abierto el partido y daba vida a un Atlético Malagueño descarado. Un centro de Iván Benito y lo cazó Badiola y lo detuvo otra vez De la Calzada y en los últimos compases del primer acto, más aproximaciones xerecistas. Adri Rodríguez la tuvo al rematar un balón en el área después de una acción iniciada por Mati Castillo en banda. Corta renta para un Deportivo que merecía más, con un Ismael en la medular pletórico y un Mati Castillo sobresaliente arriba.

Mati Castillo, al palo

El segundo acto arrancó con un doble cambio en el filial y un Deportivo pisando el acelerador, jugando bien y dispuesto a ampliar su ventaja para no sufrir. En el 48', llegó una doble oportunidad muy clara para los azulinos. Mati Castillo estrelló el balón en el larguero y Charaf envió fuera el rechace. Era el primero de los muchos avisos. El Xerez CD llegaba, pero seguía sin matar con claras opciones para Zelu, Nané, Charaf o Franco.

Y, para colmo, superada la hora de partido perdió a Adri Rodríguez tras un duro choque con Alfonso Rodríguez, que tuvo más fortuna y pudo seguir en el encuentro, aunque con un aparataso vendaje en la cabeza. Galiano aprovechó esos momentos para realizar un triple cambio, agitar el árbol e intentar cerrar el partido de forma definitiva. De la Calzada tenía que ser atendido tambien tras darse un fuerte golpe con el poste en su intento de despejar un balón. El juego se paraba, pero la tensión existía... El 1-0 era demasiado corto y peligroso.

El crono avanzaba, el Xerez CD se enredaba y no terminaba de hacer daño a un adversario que bajó de forma notable sus prestaciones en el segundo tiempo, aunque se agarraba al choque por el ajustado marcador. El encuentro entró en sus últimos minutos con un Deportivo con ciertas dudas, se encontraba en esa tesitura de arriesgar para ir a por el segundo o de guardar como un tesoro lo que había logrado. A la grada no le gustaba y pitaba.

De la Calzada evita lo peor en el 93'

El colegiado descontó siete minutos y al Deportivo se le hicieron eternos. En el 93', una falta de Franco en el pico del área en el flanco izquierdo la ejecutó de forma magistral Alexis y De la Calzada se empleó con acierto y reflejos para despejar el balón a saque de esquina. Demasiado sufrimiento innecesario. Al menos, los tres puntos se quedaron en Chapín, que abrirá 2026 con el derbi frente al Xerrez DFC.

Once que presentó el Xerez CD en Chapín frente al Atlético Malagueño. / Manuel Aranda