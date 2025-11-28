Galiano: "El partido ante el Jaén es una final y tenemos bajas, pero también una plantilla competitiva"

El Xerez CD encara este domingo (18:00) ante el Real Jaén en Chapín un complicado por partido ante un rival directo en la lucha por los puestos de play-off y lo hace con graves problemas. Está en cuadro por culpa de las lesiones y de las sanciones y Diego Galiano puede perder hasta a ocho futbolistas, aunque esperará hasta última hora para ver si puede recuperar a alguno. El entrenador azulino le pone al mal tiempo buena cara, se muestra optimista, destaca el potencial del rival y espera la mejor versión de su equipo para quedarse con los puntos.

–¿Cómo afronta un partido tan exigente con tantas bajas?

–Las cosas hay que afrontarlas como vienen, esto es fútbol y no se puede elegir cuando se te lesiona un jugador o lo tienes sancionado. Se nos ha acumulado todo y es un cierto que el partido es exigente porque el Real Jaén tiene un juego alegre, cuenta con muy buen equipo, juega bien, genera bastantes situaciones de peligro y es muy valiente. Sabemos que nos enfrentamos a un rival complicado y que tenemos bajas, pero también capacidad suficiente como para sacar un equipo competitivo y competir bien el domingo.

–¿Qué partido espera?

–Un encuentro de buen fútbol, ya he dicho que juegan bien, que es un equipo valiente, pero jugamos en casa y debemos mantener nuestra línea de trabajo, hacer las cosas bien, como las estamos haciendo, para que los puntos se queden aquí. Cada partido es una final y la del domingo es una más, que tenemos que afrontarla como tal.

–Tienen bajas, pero al menos llegan con la moral reforzada tras el triunfo en La Constitución, un campo en el que no había ganado ni marcado nadie...

–Esas cosas normalmente no se piensan, aunque es cierto que cuando ganas, la victoria fortalece todo lo que se está haciendo, la gente cree más y el nivel de confianza aumenta. Ahora, jugamos en casa, ante nuestra gente, nos enfrentamos a un gran equipo y es una oportunidad bonita para tener una buena tarde, para hacerlo bien y quedarnos con los tres puntos.

–El equipo fuera de casa es el mejor del grupo, pero en Chapín sufre...

–En nuestro campo hemos pinchado en dos partidos. El día del Estepona perdimos en el último minuto, en la última jugada, en una acción desafortunada. En la primera parte, sí merecieron adelantarse, pero en la segunda, no y hace dos jornadas nos enfrentamos al Lorca, que es un buen equipo, que metió su gol, que supo defender muy bien y a nosotros nos faltó en ataque algo más de creatividad. Creo que el equipo en casa hace muchas cosas bien, domina normalmente los partidos, va a por el partido desde el principio, es agresivo, es vertical, pero también los rivales juegan. Hemos ganado tres partidos, hemos encajado dos goles y nos han costado seis puntos. La categoría es así, no hay que hacer un trauma, esto es así y cambia. A lo mejor, ahora empiezas a ganar en casa un montón y fuera dejas de ganar. Cada partido es una final y pensar en el futuro no vale para nada, solamente tenemos que centrarnos en la batalla que tenemos el domingo, centrarnos en ella al cien por cien e intentar sacar los máximos puntos posibles.

–¿Es importante también que los delanteros vayan viendo puerta?

–Más que nada es importante para los chavales. Nané igual no ha marcado más porque ha tenido menos minutos, Moussa ha tenido más minutos y tuvo opciones para hacer alguno más. Hay situaciones que no son sólo de delanteros, son de extremos, que tampoco han finalizado o no han aprovechado las segundas jugadas. Cuando falta gol en un equipo no suele ser por culpa del delantero únicamente, igual no hay situaciones para finalizar en el partido. Me alegro mucho porque Nané haya visto portería y porque la viera Moussa en Linares. Estoy seguro que durante el año nos van a sumar goles, seguro.

–La mayor parte de las bajas se acumulan en la medular, ¿tiene ya claros los recambios?

–Más o menos lo tengo claro, pero a ver también cómo evoluciona el último entrenamiento. Esperemos que no haya ningún contratiempo y seguramente vamos a sacar un once de muy buen nivel porque la plantilla tiene buen nivel. La semana pasada también viajamos con bajas y el equipo ganó, igual que nos sucedió en otras jornadas. Aquí no hay bajas, todos los jugadores son importantes y todos los futbolistas van a acabar teniendo sus opciones, igual que le sucedió, por ejemplo, a Hugo, que mostró un buen nivel en Yecla porque la plantilla lo tiene. El equipo va a salir el domingo enchufado y seguramente vamos a hacer un buen partido.

–¿Te preocupa el estado de Chapín?

–No sé lo que nos vamos a encontrar, estará malo o bueno para los dos, tenemos que ir a por el partido sim miedo, no pensar en factores que no dependen de nosotros. Hay que competir, hacer las cosas bien e a ir por las victoria, no nos queda otra.

–Finalmente, el partido ante el Atlético Malagueño se jugará en el Municipal...

–Es positivo porque el Pedro Garrido no creo que esté para jugar un partido de esta categoría. A fin de cuentas, son las instalaciones que tenemos no hay que lamentarse por ello y afrontar todo tal y como viene. Lamentarse excusas o culpables no benefician a nadie en esto de fútbol. Hay que mirar para adelante, centrate en el presente, poner soluciones, afrontar las cosas como vienen y seguir.