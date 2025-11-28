El Xerez CD, en cuadro para recibir al Jaén: Javi López, De la Lama y Leo se unen a la lista de lesionados

Los problemas en forma de lesiones y sanciones se le han multiplicado a Diego Galiano. El Xerez CD está en cuadro para el importante partido de este domingo (18:00) en Chapín frente al Real Jaén, un rival directo en la lucha por los puestos de play-off de ascenso. El Deportivo puede presentar hasta ocho bajas si no recupera a algunos de sus tocados, que es complicado, en las próximas horas.

El mediapunta Jaime López, pieza importante en el ataque xerecista, no ha podido terminar el entrenamiento de este viernes en el Pedro Garrido y se ha tenido que retirar con una posible rotura en el gemelo, aunque está pendiente de pruebas que confirmen el alcance de sus problemas. Junto a él son más que serias dudas el lateral Leo Vázquez y el centrocampista Manu de la Lama, con molestias en el pubis.

Igualmente, Josete, que se encontraba en la fase final de la recuperación de la rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha que se produjo en Huelva ante el Recreativo el pasado mes de octubre, no podrá forzar. Le han realizado una resonancia y el informe no es favorable, refleja que la rotura sigue abierta, aunque hasta el momento estaba ya entrenando con el grupo.

El lateral diestro Ricky reapareció en La Constitución ante el Yeclano y tuvo que abandonar el campo porque se rompió en el ecuador de la primera mitad. Las molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha que le habían impedido jugar las dos jornadas anteriores se convirtieron en rotura.

De todos los lesionados, el lateral izquierdo Chacartegui es el que va a tener que forzar la máquina para estar el domingo ante los lagartos. El defensa arrastra una fascitis plantar que le está dando problemas y no está al cien por cien.

A este extenso parte médico hay que unir tres bajas más por sanción. El centrocampista Adri Rodríguez cumplirá el segundo de los dos partidos que le cayeron por la roja directa frente al Lorca y Charaf e Ismael vieron la quinta amarilla ante el Yeclano y tienen un partido de castigo.

El Deportivo tendrá que echar mano del filial de Julio Pineda, que milita en Segunda Andaluza, para completar la lista de convocados y afrontar un encuentro en el que los tres puntos son importantes ante un rival directo.