Galiano: "El resultado es justo, no se notó el equipo que está arriba y el que está en descenso"

El entrenador del Xerez CD, Diego Galiano, reconoció tras el empate sin goles de su equipo en Estepona que el conjunto local llevó el peso del juego en la mayor parte del encuentro, si bien puntualizó que las ocasiones más claras fueron azulinas. El técnico guadalcacileño aseguró que sobre el césped artificial del Francisco Muñoz Pérez no se notó la diferencia que existe entre ambas escuadras en la clasificación -El Deportivo en play-off y los costasoleños en descenso y muy lejos de la permanencia- y valoró positivamente el debut de Chuma, "que con el paso de las semanas nos va a dar mucho".

Para Galiano, el partido estuvo "muy igualado, ellos nos han tenido el control durante mucho tiempo en campo propio sin generar situaciones de peligro y nosotros a la contra hemos podido hacer daño. Nos ha faltado ganar duelos y creo que en el cómputo de las áreas han pasado pocas cosas, quizá más claras las nuestras pero no hemos estado acertados. El empate es justo, pero si llegamos a estar acertados nos hubiéramos llevado algo más. Hemos hecho un partido serio, completo, quizá no hemos podido mostrarnos mejor por el buen hacer de ellos".

El preparador azulino cree que "en la primera parte ha habido desajustes que hemos corregido en la segunda, nos ha faltado ser más intensos, pero sabíamos que a la contra íbamos a tener ocasiones, pero no ha podido ser. Hemos sumado un punto más ante un equipo que no está en buena situación, pero tiene una plantilla muy completa, no es para estar donde está y con el nuevo entrenador sus números son mucho mejores y se han reforzado bien". Así que, "siendo honesto creo que es justo (el resultado), las ocasiones más claras han sido nuestras, pero el peso del juego ha sido de ellos, sin grandes ocasiones de gol. No creo que haya sido un partido para decir yo que nos hemos merecido ganar claramente. Hemos defendido bien nuestra área y hemos generado tres ocasiones de gol muy claras que no hemos ejecutado".

"Chuma nos ha dado mucho sentido, se la ha quedado, ha puesto al compañero de cara, nos ha permitido mucho transitar y ha dado un pase de gol a Mati que no se ejecuta bien"

Se le preguntaba por el mano a mano de Franco en el tramo final y comentaba que "el chaval está fastidiado. Son tomas de decisiones, esto es el fútbol, no pasa nada, que le sirva para aprender porque si metiera todos los mano a mano que tiene quizá no estaría aquí, cabeza arriba y no hay que llorar. Quizá ha tenido mucho tiempo, ha pensado dos o tres cosas y no ha decidido bien, como muchas veces damos un pase mal y nos cuesta un gol. También ha habido una muy clara de Mati, la jugada a balón parado de Josete... Esto es así, un deporte de aciertos y errores, hemos estado acertados a nivel defensivo y no en lo ofensivo. No creo que nos hayamos merecido una victoria clara porque no hemos sido protagonistas del juego", dijo.

Con respecto al debut de Chuma, señalaba que lo vio "muy bien, nos ha dado mucho sentido, se la ha quedado, ha puesto al compañero de cara, nos ha permitido mucho transitar, ha dado un pase de gol a Mati que no se ejecuta bien. El chaval viene sin ritmo de competición, de otra liga, dos meses sin competir y eso cuesta, pero ha dado muy buen nivel y con el paso de las semanas va a ir a más". Y también habló de Charaf, que se retiraba lesionado con molestias en la rodilla derecha: "Por lo visto al rematar le han caído en la rodilla, le harán pruebas y a ver en estos días a ver qué dicen los médicos qué pueda tener ahí". En el capítulo de agradecimientos, una vez más para la afición: "No ha sido una semana fácil por todo el miedo que había con el agua y todo lo que ha pasado y que vengan 400 es muy de agradecer, no nos dejan solos ni con las desgracias que ha habido esta semana en Jerez, así que estamos muy agradecidos y ojalá podamos darles más satisfacciones".

"Creo que si suspenden un partido, lo más justo es suspender toda la jornada, hay muchos otros días para jugar"

El Deportivo, tercero, no hizo valer su condición de favorito ante un rival hundido en la tabla y, de hecho, sobre el campo no hubo apenas diferencias: "Pienso igual", decía Galiano a preguntas de la prensa local. "En este equipo hay jugadores que el año pasado jugaron play-off de ascenso, otros estaban en superior categoría en otros equipos, muchas vecves nos creemos todos que sabemos de fútbol, yo el primero, y el fútbol es muy traicionero. Es complicado muchas veces entender el fútbol, este equipo es muy bueno, tiene muy buena plantilla, jugadores de categoría superior y no sé por qué, han pasado muchos entrenadores, no se merecen estar ahí a nivel futbolístico porque tienen nivel para haber dado mucho más durante el año. No se ha visto la diferencia que marca la clasificación".

Por último, se le cuestionaba por las suspensiones de varios de los partidos de esta 22ª jornada y comentaba que "creo que hay muchos días para poder jugar y si suspenden uno lo más justo es suspender toda la jornada. Nosotros sólo pudimos entrenar el jueves, nos cayó una mojada muy gorda, y el sábado no pudimos. Hemos expuesto a jugadores en carretera con caídas de árboles, riadas, se tendría que haber aplazado la jornada entera, pero no es una decisión mía, yo me dedico a trabajar y no hemos podido trabajar en condiciones. Aún así, contento por el partido de mis jugadores".