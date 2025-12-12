Galiano, técnico del Xerez CD, claro antes de recibir al colista: "No hay rival malo en esta categoría"

El Xerez CD recibe este domingo (12:00) en Chapín al colista Atlético Malagueño, que además es el peor equipo como visitante, pero Diego Galiano, técnico del Deportivo, que pelea por conservar su puesto en la zona de play-off no se fía del rival. El entrenador azulino destaca su calidad y buen trato de balón, espera una buena versión de su equipo y un buen ambiente en Chapín para seguir sumando puntos.

–¿Cómo afronta su equipo el partido ante el colista Atlético Malagueño, que además es el peor visitante de la categoría?

–En esta categoría no hay rival malo, aunque es verdad que los puntos que lleva el rival no son los adecuados y van últimos. De todos modos, es un equipo con un buen manejo de balón, que hace muchas cosas bien y que está pagando un poco la juventud en ciertos momentos del partido. Eso le están costando muchos puntos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ir por el partido desde el minuto uno e intentar no cometer errores para que los puntos se queden en casa.

Las virtudes del filial

–Una de las virtudes del colista es que compite, que vende caras sus derrotas...

–Es un rival que no es que compita solo, es que tiene un manejo de balón muy bueno. Como te desajustes y no seas ambicioso te puede hacer daño. Insisto, tiene muy buen manejo de balón, aunque hay ciertos aspectos del juego que le están costando más y con muy poco le hacen daño. En el cómputo general del juego, de tener balón, sale bien y llega bien a tres cuartos, pero quizás le está costando trabajo materializar lo que hace y con muy poco le están haciendo goles. Esperemos que les siga la racha y que intenten mejorar cuando disputen este partido. Para mi gusto, es un equipo muy bueno, valiente y con una propuesta bonita de juego. Intentaremos contrarrestarles, mostrándonos como nosotros lo estamos haciendo en casa.

–Es un técnico que no permite la relajación, pero ¿es necesario recordárselo a los jugadores ante una cita de este tipo?

–Mi mentalidad es la misma cuando nos enfrentamos al primero o al último. En el día a día hay que ser exigentes, hay que ser ambiciosos, no hay que aflojar, hay que darlo todo. Y en ese sentido, el equipo lo está haciendo bien, hemos entrenado bien. Y toca afrontar el partido con la mayor ambición posible desde el minuto uno.

Última cita del año en casa

–Es el último partido del año en Chapín, ¿cómo le gustaría despedirlo?

–Me gustaría hacerlo manteniendo el gran ambiente que estamos teniendo en casa, seguir siendo fuertes y seguir encontrándonos como equipo como hasta ahora para seguir sumando. Hay que seguir sumando, que todavía queda mucho, es una final, una batalla más que tenemos que ir a por ella.

–Perdisteis contra el Lorca Deportiva y luego el equipo encadenó una serie de resultados positiva, ¿toca repetir tras el revés del domingo frente al UCAM?

–Es cierto, creo que estamos en un buen momento. El equipo concede muy poco, estamos generando bastante y solemos dominar los partidos, pero cada partido es un mundo. El otro día con el UCAM cometimos dos errores y nos costaron muy caros. Después, generamos muchas situaciones y no marcamos. Esto es fútbol, el fútbol es así, muchas veces hace muchas cosas bien y no entra la pelota y otras veces con muy poco te llevas el partido. Hay que seguir currando, hay que mirar el encuentro como lo que es, una final, ir a por ella y cuando termine ese partido, pensaremos en el siguiente.

Los números de Checa

–Estáis cerca de mejorar los números de Checa de la pasada temporada al término de la primera vuelta, ¿se ha parado a analizarlo?

–No, de verdad que no. El compañero que estaba antes aquí dejó un ascenso, realizó un muy buen trabajo la temporada pasada y ha dejado una base de jugadores con un trabajo muy bueno, que yo me he encontrado adelantado. Nosotros hemos incorporado a muchos jugadores también, la plantilla es nueva y es cuestión de tiempo. Esto no consiste en que yo mejore los números del compañero del año pasado, consiste en intentar cumplir el objetivo, en intentar estar lo más arriba posible, dar el 100% de cada uno y cuando termine la temporada ya veremos dónde hemos llegado.