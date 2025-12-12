Galiano, técnico del Xerez CD, vuelve a denunciar el mal estado del césped del Pedro Garrido: "Entrenar aquí es lesionar a un jugador"

Llueve sobre mojado. Nada nuevo que no suceda cada año en el Pedro Garrido por la dejadez y la falta de los cuidados que requiere el césped de un campo de fútbol para estar en condiciones cuando es utilizado por varios equipos. Diego Galiano, técnico del Xerez CD, ya mostró la pasada semana su máxima preocupación con ese tema y este viernes ha llegado la gota que ha colmado el vaso, el equipo ha tenido que entrenar en Picadueñas, un campo de césped artificial y de reducidas dimensiones, para preparar el partido de este domingo (12:00) en Chapín frente al Atlético Malagueño.

El Deportivo, tras el convenio firmado con el Ayuntamiento al principio de temporada, llegó a un acuerdo para utilizar esta instalación para poder entrenar y hace ya algunas semanas aportó una importante cantidad para pagar una primera resiembra, que ha servido de poco por las lluvias, los escasos recursos que se destinan a su cuidado y el importante uso tanto para jugar como para entrenar de la instalación.

El técnico xerecista se ha mostrado rotundo al tener que cambiar de escenario de trabajo: "A mí me jode mucho no poder pisar el césped natural, no podemos trabajar con los espacios amplios, que después es lo que nos vamos a encontrar cuando estamos en nuestro campo... Pero es que meternos aquí es lesionar a un jugador, entonces preferimos seguir cuidando a la gente. A ver si en las próximas semanas le vamos dando solución a este tema".

Galiano también ha desvelado que "el club está hablando con el Ayuntamiento, el día 15 de este mes de diciembre comienza la resiembra que durará hasta el día 5 enero y estamos buscando alternativas fuera para entrenar al menos un par de días en césped natural y a ver qué nos a llegando". El Antonio Gallardo de Arcos, como suele suceder, es el escenario preferido.