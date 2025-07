Diego Galiano, técnico del Xerez CD: "Tenemos una plantilla bastante buena"

Diego Galiano, técnico del Xerez CD, cuenta ya las horas para comenzar la pretemporada con el conjunto azulino, prevista para este jueves 17 de julio en el Estadio Pedro Garrido, donde los xerecistas van a instalar su cuartel de trabajo este curso abandonando las instalaciones deportivas de La Granja para entrenar en césped natural, un paso más en la normalización de la entidad, lejanos ya aquellos tiempos de problemas para encontrar campos de entrenamientos.

La vida le ha cambiado al Xerez CD y también a Diego Galiano. El técnico llega al equipo de su ciudad natal tras tres temporadas espectaculares en el Atlético Antoniano, a cada cual mejor, y ahora ese trabajo le brinda la oportunidad de entrenar a un Xerez CD que está dando pasos de gigante en lo institucional y también quiere darlos en lo deportivo.

El técnico estuvo presente hace unos días en la presentación de la campaña de abonados de la entidad y se mostraba “sorprendido porque no estoy acostumbrado a esta magnitud”, comentaba a los medios del club. Señala que está “ilusionado con todo, con la campaña de abonados y con el equipo y con el proyecto y con muchísimas ganas de empezar. Estoy muy contento y espero que con trabajo logremos resultados para que esta felicidad sea máxima”.

Análisis

Galiano comentaba que a falta de algunos detalles, se ha confeccionado una plantilla “bastante buena” y al respecto señalaba que “las renovaciones de los jugadores que ya vistéis todos el nivel que tienen, y creo que en el mercado hemos firmado jugadores de muy buen nivel, de categoría superior como Ismael o Zelu, que son futbolistas que nos van a ayudar; luego lo que es dentro de la categoría creo que Mati, que ha jugado play-off, nos va a venir bien; los cuatro jugadores que estaban conmigo en el Antoniano que dieron un rendimiento espectacular; con la llegada de Ángel y la renovación de Santos la portería está más que cubierta...”.

A la plantilla, comentó, le falta un ‘ocho’ y el delantero, pero “tenemos la plantilla muy concretada, contento con lo que está llegando y ahora está ya el trabajo que tenemos que hacer, ponerlos todos al servicio del equipo, tener la ambición máxima que este club requiere, cada partido afrontarlo como una final para ganar puntos y si somos capaces de tener esa mentalidad vamos a dar muchas alegrías”.

Galiano apunta que salvo en el puesto de central, donde también se busca un zaguero sub-23 "con talento" que pueda apretar y que sea el cuarto del equipo, tiene dos jugadores por puesto prácticamente en todas las líneas y que ahora hay que lograr que las individualidades se pongan al servicio del grupo: “Soy muy sincero y lo dije en la presentación, pensar en cosas lejanas que no se pueden controlar es imposible, esto es una maratón y no cada domingo sino todos los días, tenemos que salir todos los días al campo a entrenar para ser mejores y salir a los campos a ganar da igual el rival que sea, esa es la mentalidad que debemos tener y el fútbol nos llevará donde tenemos que estar. Tenemos una muy buena plantilla a día de hoy, buen nivel individual pero ahora hay que ponerlo al servicio del equipo y del club y si lo logramos se harán cosas importantes”, señaló.

A este respecto, abundaba: “En el tiempo que llevo jugando y entrenando lo que me ha demostrado el fútbol es el día a día, si tengo dos jugadores por puestos y uno está mejor u otro no está en la misma dinámica que los demás, no está en su peso, no se está cuidando... da igual el que sea, jugará el que mejor esté. Hay que enseñarle al grupo que la línea a seguir es que todo el mundo trabaja, todo el mundo unido, todo el mundo se respeta y se cuida y a partir de ahí las decisiones la tomamos el cuerpo técnico”.

Pretemporada

El Xerez CD ha cerrado un calendario de amistosos con nueve encuentros, cuatro de ellos con rivales de Primera RFEF. A Galiano le gusta “y he hecho mucho hincapié en buscar de Primera RFEF porque los equipos tienen que saber sufrir, tienen que saber defender cuando están sufriendo, cuando el rival en teoría puede ser superior a ti técnicamente. Hemos organizado una pretemporada en la que habrá partidos en los que podamos mostrarnos cómo podemos estar con balón, pero seguramente en los partidos contra equipos de Primera RFEF los haya que sean más protagonistas con nosotros con balón y tengamos que hacer un trabajo defensivo mayor. Las pretemporadas están para eso, para sufrir, que te creen problemas para cuando llegue la liga tengamos todas las soluciones posibles”.

Por último, recalcaba su satisfacción por “entrenar en el club de mi ciudad, no tuve la suerte de poder jugar y creo que llego en muy buen momento deportivo e institucional, ojalá me acompañe (la suerte), muchas veces dicen que nadie es profeta en su tierra y espero cambiar ese dicho y conseguir cosas bonitas con el Xerez”.